Bagnaia tendrá que esperar a Valencia para proclamarse campeón de MotoGP

Más emoción es imposible. El Campeonato del Mundo de MotoGP de 2022 escribirá su capítulo estrella en Valencia. La 'season finale' del Circuit Ricardo Tormo decidirá al Campeón del Mundo tras el GP de Masalia disputado en Sepang, en el que Francesco Bagnaia ha dado un paso de gigante hacia la corona, aunque no definitivo, debido al heroico esfuerzo de su gran rival, Fabio Quartararo. Tras una salida apoteósica, 'Pecco' reinó en Malasia por delante de su futuro compañero, Enea Bastianini, mientras que 'El Diablo' hizo frente al dolor en su mano izquierda para remontar y seguir en la pelea con un podio providencial. Así, todo se decidirá en Valencia y 'Pecco' saboreará la gloria si logra como mínimo un 14º puesto.

Bagnaia cimentó buena parte de sus opciones de victoria en una salida para el recuerdo. "La mejor salida de mi vida", confesó al final. Partía noveno y se colocó segundo tras la primera curva, siguiendo la estela del 'poleman', Jorge Martín. Era su primera bola de partido y estaba dispuesto a aprovecharla. Aleix Espargaró quedaría rápidamente fuera de la ecuación en la lucha por el título, pero Quartararo, pese al dolor por su fractura en la mano izquierda, demostraría rápidamente que quería dar mucha guerra.

Cumplido el ecuador de la carrera y lejos del guión previsto, Bastianini pasaría al ataque para superar a Bagnaia en la curva 4 a falta de 10 vueltas. Ambos gozaban de una renta de 3 segundos respecto a Quartararo, que caería en picado en las siguientes vueltas. Una situación límite. Tres giros después, a 7 del final, la renta de Bastianini y 'Pecco' se reduciría a 2,2 segundos respecto a Quartararo, con el '63' teniendo, incluso, un pequeño susto al abrirse en exceso antes de superar a 'La Bestia' en la última curva.

En las siguientes vueltas, Quartararo reduciría con esfuerzo la brecha hasta 1,2 segundos. Sería su límite. El último sector, con las largas rectas, penalizaba a la M1 del francés. Sin más opciones, la duda final se centraba en ver si Bastianini tendría deparada alguna sorpresa más.

En efecto, 'La Bestia' acecharía por completo a 'Pecco' al encarar la recta principal al inicio de la última vuelta. Lejos de cortar gas, el piloto de Gresini apretaría, llegando a tener que abrirse al estar demasiado encima de su futuro compañero.

De todos modos, no habría más opciones y Bagnaia amarraría un triunfo clave, dando, además, el Título de Equipos al Ducati Lenovo Team. Con su meritorio podio, Quartararo se mantenía con vida en el Campeonato, aunque a 23 puntos de un 'Pecco' que necesita dos puntos más para coronarse en Valencia. Finalizar 14º le bastaría con independencia de un hipotético triunfo del francés.

Marc Márquez, que terminó agotado físicamente, en esta oportunidad fue séptimo. Ya había avisado que el trazado no le iba a ayudara. "No engaño y conozco las limitaciones. Un séptimo puesto es bueno, más atrás hubiese sido malo y más adelante era regalo. Esta posición me sabe a poco, pero es lo que hay. Siempre quiero más y hemos quedado muy lejos del ganador, aunque lo he intentado".

El Top 10 de MotoGP

1. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team)

2. Enea Bastianini - (Gresini Racing MotoGP) - +0.270

3. Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha) - +2.773

4. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 RT) - +5.446

5. Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) - +11.923

6. Jack Miller - (Ducati Lenovo Team) - +13.472

7. Marc Márquez - (Repsol Honda Team) - +14.304

8. Brad Binder - (Red Bull KTM FR) - +16.805

9. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - +18.358

10. Aleix Espargaró - (Aprilia Racing) - +21.591