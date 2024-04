Enea Bastianini: “Jerez es una pista bonita, muy técnica”

Enea Bastianini llega al GP de España con una idea en la cabeza, seguir mostrando mejoras en la conducción y sumar puntos para seguir en lo alto de la general de MotoGP. El piloto oficial de Ducati lleva sumados ya 59 puntos, firmando dos podios consecutivos en las dos últimas carreras largas disputadas y ocupando así la segunda posición en la general, por detrás de Jorge Martín.

"Creo que puedo estar satisfecho con el planteamiento que he tenido en las 3 primeras carreras, y el trabajo del equipo también ha sido espléndido", dijo el italiano este jueves en la rueda de prensa de pilotos. “Jerez es una pista bonita, muy técnica. Veremos cómo va, pero el año pasado no pude correr aquí, me perdí la carrera por lesión y no sé cómo estaré, pero tenemos una base muy buena, muy sólida, así que creo que podemos hacer un gran resultado aquí también", destaca.

Un apoyo importante en el que se está asentando la trayectoria positiva del piloto de Ducati está en las mejoras de agarre, lo que está influyendo en la velocidad generalizada de MotoGP. "Creo que la velocidad depende de muchos factores. Los neumáticos han mejorado mucho esta temporada, pero también el nivel de MotoGP es cada vez más alto. Especialmente en las carreras al sprint, la velocidad siempre es mayor. Pero creo, como también ha dicho Martín, que es la nueva generación de neumáticos la que te permite poner tanto en la parte delantera", asegura.

Pero esto conlleva que los pilotos estén sufriendo problemas con las vibraciones en mayor o menor medida. En el caso de Bastianini, parece que menos que otros compañeros de Mundial: "Ahora, nuestro problema es el chattering en la parte trasera, que depende del agarre que tengamos. Sólo noté el chattering en los tests de Malasia, durante la simulación de carrera. Luego, en otros circuitos, no demasiado. Sólo lo noté parcialmente en Qatar y Portugal".

“También depende del estilo de pilotaje. Creo que un piloto como Martín, que trabaja mucho con los neumáticos y los lleva al extremo, puede tener más problemas que yo”, finalizó el de Ducati.