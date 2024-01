Bautista tiene el enemigo en casa: estratosférico récord de Nicolo Bulega en Jerez, 1:37.809

Nicolo Bulega, campeón del mundo de SSP en 2023, ha llegado con paso firme al box del Aruba.it Ducati. El italiano, no contento con firmar el mejor crono en la primera jornada de test de Superbike en Jerez con el que se ha dado el pistoletazo de salida a la pretemporada, ha pulverizado el récord de la pista que tenía Jonathan Rea desde 2019. El nuevo compañero del bicampeón mundial Álvaro Bautista se ha convertido en el primer piloto en bajar del 1.38, dejando la nueva marca en 1:37.809. Casi nada.

El crono de Bulega adquiere todavía más dimensión si se tiene en cuenta que su compañero de box, el español Álvaro Bautista, sólo ha podido acabar con el 17º registro del día y a casi dos segundos del italiano (1:39.583). Debido a la nueva reglamentación, el talaverano tiene que añadir a su Ducati 6 kilos de peso y durante las vacaciones ha intentado ganar en masa muscular para mover la moto, aunque no le pudo dedicar todo el tiempo que quería debido a la lesión que sufrió en las vértebras y que le lastró en la prueba de MotoGP de Sepang donde corrió como wild card.

El coordinador técnico de Ducati Corse, Marco Zambenedetti, "ha comentado al respecto que "estamos probando cosas. Primero, nos gustaría devolverle la mejor sensación. La moto no es la del año pasado, hay que olvidarse de esto, e intentar darle una configuración de lastre que no esté tan mal. Estamos trabajando en esto. Por otro lado, también estamos trabajando en la configuración del motor con consumo de combustible y biocombustibles, que es otra área importante en la que trabajar". Sea como fuere, hay un hecho incuestionable: los tiempos de Bulega difieren mucho de los de Bautista, que no ha podido entrenar como quisiera en la pretemporada y que tendrá a su compañero de equipo como el principal rival si quiere repetir corona por tercer año consecutivo.

Rea, el mejor de los 'mortales'

A más de cinco décimas del colosal tiempo de Bulega ha clasificado en segunda posición, el primer de los mortales, el seis veces campeón mundial del WorldSBK Jonathan Rea. El norirlandés se está adaptando muy bien a la Yamaha y no parece echar de menos la Kawasaki, aunque ha tenido que ver cómo caía su récord de 2019. Pese a todo, Rea ha firmado un buen crono de 1:38.345 en la vigesimoprimera vuelta de las 78 que ha efectuado al trazado jerezano, proporcionando mucha y buena información al equipo para trabajar de cara al inicio de la temporada dentro de un mes en Phillip Island.

La tercera plaza de este jueves en el que de nuevo ha lucido el sol en el Circuito de Jerez ha sido para Scott Redding, colocando a la BMW entre las mejores del día. El británico paraba el crono en 1:38.572 y ha quedado por delante de Toprak Razgatlioglu. El turco, que se está adaptando a la BMW oficial tras varios años y un campeonato en el Pata Yamaha, ha sido el cuarto mejor tiempo de la jornada.

Estos cuatro pilotos se han 'permitido' el lujo de rodar más rápido que el probador del equipo HRC de MotoGP Stefan Bradl, también presente estos dos días de test en Jerez. Con un programa de trabajo bien diferente y aunque sea a modo de anécdota, el alemán ha acabado con el 'quinto' tiempo del día (1:38.739).

