El piloto de Conil Marcos Ramírez se fractura el codo derecho en Assen

Malas noticias para Marcos Ramírez. El piloto del Forward Racing ha sufrido este viernes una fuerte caída en el FP1 de Moto2 del Gran Premio de los Países Bajos que se disputa en el mítico escenario de Assen. El andaluz perdió el control de su moto y tuvo un fuerte impacto con el asfalto, fue trasladado hasta el hospital y tras las primeras exploraciones, se le ha diagnosticado una pequeña fractura en el codo derecho, por lo que se pierde la carrera de este domingo.

"Viendo la repetición de la caída, no se aprecia realmente dónde me hago daño, tengo una pequeña fractura en el codo. Se me ha cerrado un poco de delante, me he caído y luego la moto ha hecho como un 'highside' pero sola, sin mí, y cuando lo ha hecho me ha golpeado en el codo. Tengo un fuerte dolor en el codo, en el momento que iba arrastrando ya me dolía y en el hospital tenía mucho mucho dolor. Me han infiltrado bien".

La lesión, al menos, le llega justo antes del parón de cinco semanas, ya que la siguiente prueba es en Silverstone el primer fin de semana de agosto: "Hay que seguir arriesgando para hacer resultados y es la parte que toca. Es una fractura pequeña, pero me trastoca algunos planes que tenía para el verano, no soy de dejar la moto por completo, los planes han cambiado, pero en pocos días estaré mejor y espero que pronto pueda estar sobre la moto", apuntaba.

El equipo Forward en el que milita Marcos Ramírez rompió la pasada temporada con MV Agusta y decidió que el conileño tuviera como compañero a Álex Escrig, que también se lesionó en un hombro y ha sido sustituido por Lorenzo Dalla Porta. Demasiados cambios en el box para intentar dar un paso adelante este año en una categoría tan dura como es Moto2. Ramírez señala que es difícil competir con las Kalex: "Me he visto un poco solo intentando evolucionar la moto y nos está costando incluso más que el año pasado. Yo sigo intentándolo y arriesgado y hoy me ha tocado lesionarme, pero no pierdo la esperanza", concluyó en palabras a DAZN.