Dani Pedrosa ultima la KTM de 2023 en Jerez

Aunque resten sólo dos grandes premios para finalizar esta edición 2022 del Mundial de Motociclismo, la actividad de los equipos de cara al siguiente año aumenta ahora su intensidad y, cómo no, de ello va a dar buena cuenta el Circuito de Jerez, que a partir de hoy contará con la presencia de Dani Pedrosa para seguir ultimando la KTM de 2023. El tricampeón y Leyenda de MotoGP realizará dos jornadas de pruebas en el trazado andaluz, centradas en analizar las evoluciones que los ingenieros desarrollan en las monturas del fabricante austriaco.

El trazado andaluz es uno de los más utilizados por este equipo para sus labores de desarrollo, algo en lo que influye el propio Pedrosa que, no en vano, cuenta aquí con formidables resultados en su formidable currículum. KTM está teniendo un año de transición en la máxima cilindrada, habiendo conseguido dos victorias (ambas con Oliveira) y se encuentran en la sexta posición del Mundial de pilotos con Brad Binder.

Ahora centran todas sus esperanzas en la siguiente edición del Campeonato y, para ello, Pedrosa no ceja de trabajar desarrollando la montura de Mattighofen. Aunque no suele trascender la línea de trabajo que llevan a cabo, Dani Pedrosa señaló a finales de julio pasado que de cara a 2023 "tenemos cosas importantes que cambiar en la moto, como es el caso del motor, y por reglamento todavía no podemos. Eso sería bastante interesante para ver si podemos dar un paso adelante. Mientras tanto tenemos que trabajar mucho en el equilibrio del chasis, que es uno de nuestros principales problemas. Todavía usamos mucho los neumáticos duros de delante y una de las grandes dificultades es cuando, por elección de neumáticos, no podemos ir uno más duro que los demás. Cuando usamos blandos o medios perdemos un poco, tenemos que intentar mejorar eso".

Nadie duda que la labor, experiencia y genialidad de Dani terminarán dando sus frutos, en sintonía con los grandes resultados que están obteniendo también otras marcas europeas como Ducati y Aprilia, que han desbancado a las japonesas Honda y Yamaha. Así lo reiteraba este año Pit Beirer, máximo responsable del departamento de competición en KTM, manifestando en varias ocasiones "tenemos con nosotros al mejor probador del mundo, Dani Pedrosa". Su inestimable trabajo de estos días en Jerez servirá, con seguridad, para que en los test del 8 de noviembre en Valencia, los pilotos oficiales de KTM para 2023 (Binder, Miller, Fernández y Espargaró), puedan disfrutar ya de con una montura competitiva, que les permita ilusionarse de cara a la próxima temporada.

Así mismo, también resultará interesante conocer la opinión de Pedrosa respecto a las reformas (retranqueamiento) que se han hecho en las curvas 1 y 5 del Circuito de Jerez. No en vano, el piloto de Sabadell va a ser el primero de la categoría reina que evalúe esas mejoras en el trazado andaluz, a la vez que se pondrá al corriente de las que están previstas para 2023 en la curva 6 que lleva además su nombre, con monumento del ‘Samurai de Jerez’ incluido.