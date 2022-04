El piloto colombiano David Alonso, 'wildcard' en Portimao con 15 años

David Alonso, campeón de la Red Bull Rookies MotoGP Cup de 2021 a sus 15 años -cumple los 16 el 25 de abril-, participará por segunda vez en un gran premio este fin de semana en Portimao de la mano del Aspar Team. Su debut lo llevó a cabo en el Gran Premio de la Emilia Romagna de 2021 y competirá en Moto3 junto a Sergio García Dols e Izan Guevara.

El colombiano logró seis victorias en su camino hacia el título de la Red Bull Rookies MotoGP Cup de 2021, incluyendo una doble victoria en la ronda inaugural de la temporada en Portimao. Sin embargo, pese a sus grandes actuaciones y a su talento, no pudo ascender al Mundial de 2022 por su edad y disputará el Campeonato del Mundo JúniorGP este año, que dará el pistoletazo de salida en el trazado de Estoril en poco más de dos semanas.

Alonso explica que "me hace mucha ilusión volver a competir en el Campeonato del Mundo. El año pasado ya lo hice en Misano, así que ya sé cómo es un fin de semana de carreras y me servirá de entrenamiento para el FIM JuniorGP. Mi objetivo es aprender y disfrutar del momento y de la oportunidad que me da el equipo".

David Muñoz, preparado

Y mientras David Alonso participará en el GP de Portugal, el sevillano David Muñoz, alumno de José Luis Cardoso en el Jerez Andalucía Motor Talent, escuela de pilotos del Circuito de Jerez que cerró por problemas económicos, y subcampeón en 2021 de la Red Bull Rookies Cup, lo hará de la mano del equipo BOÉ SKX a partir del 29 de mayo en el GP de Italia en Mugello.

El joven hispalense tendrá como compañeros de box en su estreno en Moto3 a Ana Caarrasco y Gerard Riu. Se convertirá en el segundo piloto andaluz del Mundial junto al conileño Marcos Ramírez.

Las nuevas restricciones de edad están impidiendo al piloto de Brenes participar en las siete primeras carreras de la temporada.