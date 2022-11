Doble caída de Marc Márquez y Bagnaia y Quartararo se marcan de cerca

El último Gran Premio del Mundial de MotoGP ha arrancado en el circuito valenciano de Cheste con Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo entre los diez primeros y marcándose de cerca. El italiano afronta la última carrera con 23 puntos de ventaja sobre el de Yamaha, que necesita poco menos que un milagro para reeditar el título que logró en 2021.

Lógicamente, toda la atención se centra en la lucha por el Mundial, pero las miradas también se concentran en Marc Márquez, cuarto en la jornada de este viernes y que ha sufrido dos caídas sin consecuencias durante los entrenamientos, en los que Luca Marini ha sido el más rápido liderando la 'armada' de Ducati por delante de Jorge Martín y de Jack Miller.

Bagnaia y Quartararo han acabado la primera jornada de entrenamientos dentro del Top 10. El francés en la 8ª plaza a poco más de dos décimas de Marini, mientras que el de Ducati casi calca el tiempo del Diablo, quedándose a 5 milésimas del actual campeón. Quartararo sabe que para tener alguna opción, debe calificar muy arriba este sábado para partir el domingo con posibilidades de victoria, ya que para revalidar el título sólo le vale ganar y que Bagnaia acabe 15º o peor.

Al suelo dos veces

Con las dos de este viernes en Valencia, Marc Márquez suma ya 224 caídas en 14 años compitiendo, 17 este 2022. La Honda le obliga a bailar en el filo de la navaja, sobre todo, como reconoce el octacampeón mundial, en curvas de fuertes frenadas. El fotógrafo Chiqui Chamorro fue testigo directo en la curva final de meta en Cheste y el propio Marc dio detalles sobre el por qué de esos percances: "Estamos sufriendo mucho en la frenada. Ya en Malasia perdía mucho, en conseguir parar la moto. Siempre entraba muy al límite con la rueda delantera, y de hecho hoy en las dos frenadas fuertes que hay en este circuito, la 1 y la 2, es donde me he caído. Te caes en ese punto por algo. Es ahí donde estamos sufriendo".

Ampliando su discurso, Marc Márquez ofreció interesantes detalles: "He decidido arriesgar y asumo las consecuencias. He asumido las dos caídas. Sí que en la primera caída no estaba arriesgando aún, ha sido más por el cambio de aerodinámica y no lo he acabado de entender. La segunda ha sido más por error mío. El tema es que soy un piloto que llega al límite con facilidad y más en un circuito que me gusta. Por eso he salido en el FP1 y me he puesto primero rápido, pero luego poco a poco los demás se van poniendo en el sitio y es ahí donde ya depende de lo que tengas: si la moto funciona mejor o peor, si los neumáticos se adaptan mejor o peor, si los conservas bien o no... De momento estamos en el top 5 o incluso en el podio, a nivel de ritmo. Pero sé que mañana los pilotos de Ducati empezarán a ir rápido, Quartararo también, y será más difícil".

Quartararo y la guerra psicológica

El francés no quiere marcharse de Valencia "sin intentarlo. Ha sido un buen día, especialmente en el ritmo porque hicimos un buen trabajo, ha sido muy bueno por la mañana y por la tarde. Tenemos una idea de dónde se pierde el tiempo, y tenemos que mejorar. Estoy muy contento con el neumático delantero duro. No sé si muchos pilotos utilizan estos neumáticos, pero son de gran ayuda a la hora de marcar tiempos y tandas largas".

¿Ve a Bagnaia nervioso? La guerra psicológica ha comenzado: "Se notaba que Bagnaia estuvo tenso en el entrenamiento porque cometió algunos errores. ¿Nervioso yo? Ya le he dicho a mi equipo y a mis amigos que iré a por todas en la carrera. Pase lo que pase, nos vamos a divertir el domingo por la noche. Pero, por supuesto, no me iré a casa sin intentarlo".

Bagnaia, ¿bloqueado?

El aspirante al título -lo tiene medio hecho- reconocía tras la doble sesión de entrenamientos que "no ha sido mi mejor día, pero no estoy nervioso". "Por la mañana la moto no funcionaba muy bien y sufríamos con el viento, con el agarre y en las frenadas. Fuimos mejorando sensaciones durante el entreno, pero no fue suficiente. Y por la tarde igual. Fue algo mejor, pero no tuve las mejores sensaciones, aunque mejoramos y pudimos rodar en los tiempos de Fabio", aseguró el italiano, que puso como parapeto el fuerte viento para no hacer un buen crono en el 'time attack'.

La presión sobre Bagnaia es enorme, Ducati no es campeona desde hace 15 años y el piloto italiano ha sufrido este mismo año caídas cuando se ha visto presionado por sus rivales.

Y en Valencia a veces ocurren cosas 'extrañas'. En 2006, Hayden se proclamó campeón cuando Valentino Rossi lo tenía todo de cara, pero una caída del italiano entregó en bandeja de plata el título al malogrado piloto estadounidense. ¿Volverá a ocurrir en 2022?