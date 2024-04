Marc Márquez: “El público de Jerez ha estado de diez”

Tras conseguir la pole y después la caída en la Sprint del sábado mientras iba dominando, Marc Márquez ha conseguido pasar por línea de meta en segunda posición, tan solo por detrás de Pecco Bagnaia, en la carrera del domingo del GP de España de MotoGP.

Y ha sido aquí en Jerez, “donde empezó mi mal sueño y espero que de aquí salgamos de esa espiral negativa. Aún no hemos salido, todavía pesa, pero mentalmente hay más confianza cada vez y esa confianza te permite probar cosas como las de las últimas vueltas", relató Marc. Y todo, en la que entiende que es una carrera “casi” perfecta.

“Ha sido una carrera perfecta. Bueno, no perfecta, pero hubiera firmado mi podio aquí en Jerez, delante de toda la afición. Ha sido súper especial esa vuelta de honor, se me ha hecho corta. No ha sido una carrera perfecta porque en esas cinco primeras vueltas soy humano y me ha pesado el error de ayer. Me ha pesado ese error, iba tenso, no acababa de ir y he perdido posiciones, y eso me ha hecho perder la posibilidad de liderar toda la carrera y de hacer mi ritmo constante. Pero contento, contento de cómo ha ido todo en general, y contento de haber luchado con el referente de Ducati hasta la última vuelta”, destaca el piloto de Gresini.

No esconde Marc que tenía ganas de fiesta en Jerez, donde se lo ha pasado de diez ante un público “de diez”. “El público ha estado de diez. La imagen de las 6 y media de la mañana, en Nieto-Peluqui, encendiendo los flashes de los móviles, la vuelta de honor, Nieto-Peluqui, hemos arrancado una valla con los aficionados, la hemos partido, se me ha hecho muy corta, se me ha hecho muy corta… Ojalá lleguen momentos más así”, reconoce.

¿Su mejor momento?

En cuanto a si la de este domingo en Jerez ha sido su mejor carrera en los últimos años, Márquez señala que "ya lo dije en Austin, disfruté mucho pese al problema. Y aquí he disfrutado todo el fin de semana, si eres feliz y te salen las cosas, mucho mejor. Soy consciente de que vendrán circuitos que nos van a costar bastante más, pero tocará sufrir y apretar en los circuitos que se nos dan mejor".

Y es que Márquez tiene un plan.”Está en mi cabeza, y cuando vienes de cuatro años muy duros en tu carrera deportiva... En el deporte, a veces pesan más las lesiones mentales que las físicas. De esas tuve una muy grave, pero te provoca una lesión mental de la que tienes que ir saliendo. No significa que estés derrotado, significa coger buena inercia, confianza, mi apuesta este año fue arriesgada, pero le puse el coraje que un deportista a veces tiene que hacer, enfrentarse a pecho abierto a lo que venga, y me está saliendo bien".

Derrota dulce

Preguntado si era una de sus derrotas más dulces de su carrera, recalcó que "no lo considero derrota, hoy sólo he ganado. He ganado en mi plan, en el trayecto que tengo en mi cabeza y está cada vez mejor. Lo dije ayer sin saber lo que iba a pasar hoy. Hice dos carreras, sí que en Portimao me caí, pero no fue culpa mía. En Austin y aquí hemos subido un puntito y ahora hay que mantenerlo con la confianza necesaria".

En cuanto al objetivo de la temporada y la posibilidad de poder luchar por el Mundial, Márquez se sorprende de estar a solo 32 puntos del liderato porque su inicio no ha sido precisamente modélico con tanto cero: "Me sorprende, porque he hecho un inicio de campeonato pésimo y estamos sólo a 32 puntos. Significa que se rueda al límite y que habrá muchos más ceros. Los que he tenido yo dan rabia, porque no han sido de ir pasado de vueltas. Intentaremos mantener la calma, saber sufrir cuando toque y aprovechar los momentos. Pero es un orgullo estar batallando de tú a tú con las mismas armas con los líderes de Ducati".