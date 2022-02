Vettel se niega a correr en Rusia

Rusia ha atacado Ucrania la madrugada de este jueves y el impacto es mundial. También en el deporte, sobre todo en aquellas disciplinas que tienen alguna prueba en el país que gobierna Vladimir Putin. Es el caso de la Fórmula 1, que tiene programado el Gran Premio de Rusia en Moscú para el 25 de septiembre.

Las primeras reacciones del paddock no se han hecho esperar y uno de los más enérgicos ha sido Sebastian Vettel. El campeón alemán lo tiene claro y, pese a que quedan muchos meses, ya ha tomado una decisión: "Personalmente, no correré allí".

El cuatro veces campeón del mundo se encuentra en el Circuito de Montmeló en los primeros test oficiales de la temporada. Tras conocer el ataque bélico ruso contra Ucrania ha señalado: "Hoy me he despertado con la noticia de la invasión y me he quedado en 'shock'. Es horrible ver lo que está pasando".

Y en cuanto a la carrera en Moscú: "Mi opinión personal es que yo no debería ir ahí y no iré, porque creo que correr en ese país está mal", ha explicado el piloto de Aston Martin. "Lo siento por la gente inocente que está perdiendo la vida. Les están matando por razones estúpidas y un liderazgo muy extraño y loco. Estoy seguro de que es algo que hablaremos en la GPDA (Asociación de Pilotos), pero creo que yo ya he tomado mi decisión".

Quien no se ha mojado ha sido Fernando Alonso, que preguntado al respecto ha apuntado que "la decisión será de la F1. Nosotros como pilotos tenemos una opinión que estoy seguro que es la misma que la de todo el mundo, pero no tenemos poder para decidir sobre estas cosas".

Y qué dicen los que mandan en la Fórmula 1. De momento, cautela y silencio. El Gran Premio de Rusia está programado para el 25 de septiembre y quedan muchos meses por delante.