Jorge Lorenzo ya es 'Leyenda de MotoGP' en Jerez

Jorge Lorenzo ha recibido este sábado en el Circuito de Jerez la distinción de Leyenda de MotoGP en reconocimiento a sus cinco mundiales -dos de 250cc y tres de MotoGP- en un acto que se ha celebrado en la sala de conferencias del trazado jerezano, que acoge este fin de semana el Gran Premio de España de motociclismo y que ha contado con la presencia de prácticamente todos los pilotos de la actual parrilla de MotoGP.

"Muchas gracias por asistir todos a esta entrega, sobre todo por todos los pilotos que tienen unas agendas tan apretadas, pero este circuito es muy especial para mí. Después de veinte años estoy aquí sentado con un palmarés que he podido lograr, pero al margen de eso pude conseguir mejores cifras que otros pilotos, salvo Rossi, y todos estos datos son los que me hacen sentir orgulloso de formar parte de una lista de pilotos tan ilustres", afirmó Lorenzo.

"Llegué con catorce años y no pude debutar en las dos primeras carreras, terminé el último a un minuto del primero y me veía muy débil y sin preparación. Ahora, retirado, veinte años después, aunque tristemente hay que saber aceptarlo, conseguí al final muy buenos números, que nunca me habría imaginado conseguir. He viajado por todo el mundo y he conocido a muchísima gente, enfrentándome a los mejores del mundo y es motivo más que suficiente para dar las gracias a todo el mundo", explicó Jorge Lorenzo.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, señaló durante el acto que "es un momento muy especial que después de esta maldita pandemia podemos hacer algo que habíamos prometido pero que no pudimos hacer por este motivo y Jorge Lorenzo ha sido alguien muy especial en este campeonato, al que llegó un día después de cumplir los 15 años y precisamente en este Circuito de Jerez".

Con la llegada de Jorge Lorenzo, la relación de Leyendas de MotoGP, España se encuentra representada en esta lista con cinco pilotos, Ángel Nieto (13 títulos), Jorge Lorenzo (5), Jorge Martínez (4), Dani Pedrosa (3) y Alex Crivillé (2) y empata en la segunda posición, por detrás de Estados Unidos -que cuenta con ocho representantes-, junto a Italia y Gran Bretaña, ambos con cinco.