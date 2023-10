Marc Márquez hace un María Jiménez

Colorín colorado, el idilio entre Marc Márquez y Honda se ha acabado. "Es la crónica de una ruptura anunciada", dirán quienes imitan al profeta Nostradamus. Pero lo cierto es que esta trascendental separación del octacampeón mundial y la marca japonesa ha resultado más bien un soporífero culebrón, parecía interminable. Tanto es así que, tras el anuncio oficial de este histórico cisma en MotoGP, más de uno habrá recordado la canción 'Se acabó', popularizada por la artista sevillana recientemente fallecida María Jiménez. Se acabó, sí. Quien para muchos es el mejor piloto de la historia abandona al fabricante con el que ha cosechado sus gloriosos éxitos deportivos, y les dice adiós de forma escueta con un tweet: "Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros, pero lo más importante: una relación única e irrepetible". Se acabó.

A sus 30 años de edad y con el brillante currículum que atesora, Márquez está en todo su derecho de romper el multimillonario contrato que, por cuatro temporadas, le unía a Honda hasta 2024. El genial piloto de Cervera tiene toda la legitimidad para cambiar de aires, es su decisión inapelable. Incapaz de reconducir la falta de competitividad de la moto nipona, Marc buscará su resurgir con la montura italiana Ducati. Sin duda, se trata de un reto mayúsculo, un paso de gigante que siempre se esperó que dieran los grandes campeones de motociclismo. Eso sí, la fórmula o doctrina no escrita es dejar la moto con la que eres imbatible e irte a su competencia más directa. En este caso, Marc Márquez no ha podido revertir la senda negativa de resultados en la que la Honda entró a partir de su grave caída en Jerez de 2020, prefiriendo optar por la moto transalpina que ahora lleva la voz cantante en el Mundial de MotoGP. Se acabó.

Encuadrado en el equipo Gresini donde milita su hermano Álex, para Marc surgirán ahora miles de interrogantes: ¿Será capaz de ganar con Ducati sin dilación? ¿Volverá a ser el triunfador que fue? ¿Afectará el hecho de que no forme parte del equipo oficial en el que milita el campeón Bagnaia? ¿Alcanzará los históricos diez títulos mundiales con esta marca? Todas esas preguntas comenzarán a tener respuesta en 2024. Por lo tanto y de momento, sólo cabe esperar y especular. Pero es curioso que nadie se pregunte: ¿Cómo queda Honda tras la salida de su estrella? Para responder a esa incógnita, bien podría servir la declaración que hizo el propio Marc Márquez en el pasado Gran Premio de Japón, donde quizá no se atrevió a decirles "se acabó" en su casa: "Cuando en una empresa grande no salen los números, tiene que haber cambios" y añadía que "la estructura que hay es buena, es muy humana, es muy trabajadora, pero es cierto que el camino que se ha tomado estos últimos años no ha sido el bueno a nivel técnico. En 2020 y 2021 no estuve casi en pista y cuando llegué ya me encontré que había otra dirección en la moto. Pero no es que esta moto sea peor que las otras, sino que nosotros vamos más rápidos que en esos 2019, 2020 o 2021. Pero los otros han mejorado más. Así que bien por Honda de reaccionar y de poner gente nueva y a investigar y a coger el nivel que están marcando ahora mismo Ducati y KTM". Pero, unos días después de decir eso, ha dicho: "Se acabó".

Nadie niega que Marc Márquez tiene gran personalidad, carácter y prestigio sobrados como para volver por sus fueros y ganar con otra marca, pero esos comentarios sobre una multinacional y "los números que no salen", demuestran que alguien en su entorno quizá esté influenciándole negativamente y, tal vez, llevándolo por un camino equivocado. Porque yo me hago varias preguntas: ¿En el año 2020 que se cayó en Jerez y corrió un solo Gran Premio, a él le salían los números? ¿En los siguientes años que siguió cobrando 22 millones aunque corriese poco, a él le salían los números? Y la pregunta definitiva: ¿Si en 2022 ya estaba bien físicamente, por qué no ha sido capaz de hacer una moto ganadora desde entonces, ni plantearse hacerlo para 2024 que aún tenía contrato, no sería ése reto histórico? Definitivamente, a mí tampoco me salen los números de Marc Márquez y no he pedido que lo echen de Honda, se ha ido él, los ha dejado compuestos y sin novia. Se acabó.

Márquez lleva sin ganar un Gran Premio de MotoGP desde el 24 de octubre de 2021, año en el que conquistó su último triunfo en el Circuito Marco Simoncelli de Misano Adriatico. Por tanto, son ya 711 días los que Marc acumula sin visitar lo más alto del podio y, a la vista de sus circunstancias actuales, no se espera que en esta temporada pueda conseguirlo salvo excepcional sorpresa. Sus negativos resultados se culminan con el liderazgo en el ranking de caídas de MotoGP en 2023, al acumular ya 20 (en Alemania cayó 5 veces en 48 horas) y, lo más preocupante, arrastra 244 accidentes en 15 años de competición. Sin duda, es evidente que el descalabro del equipo japonés dirigido por Alberto Puig, no ha dado otra opción a Marc Márquez que decirles se acabó. Podría haber perseverado hasta lograr una Honda más competitiva que la Ducati, pero ha entonado la canción de María Jiménez: 'Se acabó'.

Las comparaciones son odiosas, pero resulta llamativa una estrofa de la artista sevillana en esa famosa canción: "De luchar contra la muerte, empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya. Y ahora ya, mi mundo es otro… Se acabó".

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.