Examen médico a Marc Márquez a las 13:30 horas

Marc Márquez ha regresado en la mañana de este jueves al Circuito de Jerez con la intención de participar el próximo domingo en el Gran Premio de Andalucía.

La llegada del piloto de Honda al trazado jerezano, sobre las 11:00 horas, ha generado una enorme expectación en las redes sociales y en el propio circuito, donde fue esperado por parte de su equipo y de los medios acreditados.

La intención del Campeón del Mundo es participar en la carrera de MotoGP, pero para ello necesita la aprobación de los médicos que le someterán a una revisión a partir del las 13:30 horas.

El de Cervera fue operado el pasado martes en Barcelona de su fractura del tercio medio del húmero tras caerse durante la celebración de la prueba inaugural del Gran Premio de España.

Here he is! 😱Unbelievably, just 4 days after his huge crash, @marcmarquez93 is back at the circuit and looking to ride tomorrow! 🤯🤯🤯#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/pDFvG9gQmZ