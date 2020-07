Marc Márquez está valorando presentarse este fin de semana en el Circuito de Jerez con la intención de participar en el Gran Premio de Andalucía. El campeón del Mundo fue operado el pasado martes de la fractura de húmero del brazo derecho y al comprobar que no tiene afectado el nervio radial, su idea -si nadie le pone freno- es volver a correr en el trazado jerezano para sumar los máximos puntos posibles que serían de mucha ayuda al final de un campeonato tan corto en el número de carreras y duración.

La idea, descabellada en un principio, ha ido tomando forma durante la tarde de este miércoles. El campeón del mundo recibirá este jueves el alta hospitalaria, pero ya ha iniciado sus ejercicios de rehabilitación. Se la quitó un vendaje compresivo por otro blando para que pudiera realizar distintos ejercicios encaminados a la recuperación y tratarse con la máquina ‘game-ready’ que se basa en la aplicación conjunta de frío y compresión.

La idea de Márquez, según ha adelantado ElPeriódico, es estar este fin de semana en Jerez y en caso de obtener el visto bueno del doctor Charte, estar presente en los entrenamientos del Gran Premio de Andalucía para probarse. Al ser la segunda carrera del Mundial de MotoGP de nuevo en Jerez, los datos obtenidos durante el pasado Gran Premio servirán para el de este domingo, por lo que a Márquez sólo le haría falta participar en el FP3 y asegurarse un puesto en la parrilla.

Al parecer, el piloto catalán, tras ser operado, preguntó a los médicos si podría correr este fin de semana en Jerez, por lo que la idea ya le rondaba por la cabeza incluso antes de la operación. Tras cerciorarse el doctor Mir de que no estaba el nervio radial afectado, el piloto ha abierto la puerta abierta (y no como el doctor, que la ve entreabierta y para Brno, nunca para Jerez), pero quien decide si viaja o no es el piloto. Otra cosa será conseguir el visto bueno de los médicos del circuito, que además de con Márquez van a tener trabajo, ya que tanto Álex Rins como Cal Crutchlow, que también pasó por el quirófano el martes, apuran sus opciones para estar.