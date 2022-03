Márquez sufre dos revolcones y saldrá 14º en Indonesia

Marc Márquez no encuentra su sitio. El piloto de Cervera no guardará buenos recuerdos de los entrenamientos de este GP de Indonesia. Se fue al suelo en dos ocasiones y saldrá desde la 14ª plaza, aunque terminó 15º, porque fue sancionado el italiano Morbidelli. Mientras, el que avisa no es traidor. Después de lanzar todo un mensaje a sus rivales en la FP2 del viernes, Fabio Quartararo dio todo un golpe sobre la mesa al firmar la 'pole position' en Mandalika para confirmar que los problemas experimentados por Yamaha en el desierto de Qatar podrían quedar atrás. Es cierto que el diseño de este circuito puede beneficiar a la marca de los diapasones, pero, en todo caso, El Diablo está dispuesto a a aprovecharlo al máximo.

Renacimiento como poleman

Tras cimentar buena parte de su título de 2021 en las cinco poles consecutivas desde el GP de Portugal al GP de Catalunya, Quartararo cerró el grifo de las poles en Montmeló. Hasta este sábado. Desde un primer momento, el francés, que también destacó con su ritmo en la FP4, mostró sus intenciones en la Q2 ante un Francesco Bagnaia que quería presentar batalla después de pasar el corte de la Q1 junto a Fabio Di Giannantonio. Ambos italianos se impusieron en una ardua batalla con varios pesos pesados de la parrilla, con la mayoría de ellos finalizando anclados en la reválida de la 'qualy’'

La rebelión de Ducati

Pese a sus intentos iniciales, Pecco no pudo mantener el pulso con Quartararo e, incluso, se vio superado por el gran ritmo a una vuelta exhibido por la dupla del Pramac Racing, formada por Jorge Martín y Johann Zarco, con el francés dando el golpe con el reloj a cero. Ambos se quedaron a dos y tres décimas, respectivamente, del actual rey de la categoría reina. De esta manera, la dupla del Pramac Racing volvió a batir a los pilotos del equipo oficial, ya que Bagnaia y Jack Miller finalizaron 6º y 9º, respectivamente.

Paso al frente de KTM

La cuarta plaza de Binder no fue un éxito aislado de KTM, ya que el constructor de Mattighofen también pudo saborear la séptima plaza del compañero del sudafricano, Miguel Oliveira, que abrirá una tercera fila completada por Alex Rins y el propio Miller. Rins, por su parte, salvó los muebles en beneficio de Suzuki después de protagonizar una espantosa acción en la FP4 cuando tuvo que saltar de su GSX-RR en llamas, una circunstancia que provocó la aparición de la bandera roja. Finalmente, el 42 buscará sorprender con otra carrera marca de la casa.

Frenazo a Honda

El discreto papel de Honda en la primera jornada resultó premonitorio. Pese a intentarlo de todas las maneras posibles, la dupla formada por Marc Márquez y Pol Espargaró no pudo superar el corte. El más insistente fue el de Cervera, a la postre 15º, que sufrió hasta dos caídas en las curvas 13 y 12. Pese a salir a la carrera en primera instancia, el octocampeón volvió a sucumbir cuando trataba de apoyarse en la presencia de un Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) que cerrará la parrilla. Finalmente, el italiano Morbidelli ha sido sancionado y saldrá 14º.

Cuesta arriba para Mir

'Polyccio', por su parte, se clasificó 16º tras Márquez, y abrirá una sexta fila que completarán Andrea Dovizioso y otro de los pesos pesados más damnificados por su paso por la Q1, Joan Mir. Como Márquez, el Campeón del Mundo de la clase reina de 2020 también fue víctima de una caída en la reválida de la 'qualy' al sucumbir en la curva 16. Pese a estar habituado a recuperar muchas posiciones el domingo, el nuevo reto para el 36 se antoja titánico, ya que partirá 18º.

Deberes para Viñales

Más atrás se clasificó 20º Maverick Viñales, entre Alex Márquez y Raúl Fernández. El de Roses sigue lejos del rendimiento a una vuelta de su compañero, Aleix Espargaró, y deberá sacar a relucir todo su talento este domingo para sacar un resultado positivo. No podrá relajarse, ya que tras él partirán muy motivados el propio Raúl, así como los también rookies Remy Gardner y Darryn Binder y un Nakagami con ganas de remontar el vuelo. La gran carrera de MotoGP arrancará este domingo a las 08:00.

Parrilla de MotoGP

1. Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha) - 1:31.067

2. Jorge Martín - (Pramac Racing) - +0.213

3. Johann Zarco - (Pramac Racing) - +0.311

4. Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing) - +0.366

5. Enea Bastianini - (Gresini Racing MotoGP™) - +0.437

6. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - +0.440

7. Miguel Oliveira - (Red Bull KTM Factory Racing) - +0.499

8. Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) - +0.515

9. Jack Miller - (Ducati Lenovo Team) - +0.647

10. Aleix Espargaró - (Aprilia Racing) - +0.656