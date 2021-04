Marc Márquez, como no podía ser de otro modo, ha acaparado todos los focos durante la rueda de prensa de pilotos previa al Gran Premio de Portugal que se disputa este fin de semana en el circuito de Portimao. El piloto del Honda Repsol va a reaparecer nueve meses después de la caída que sufrió en Jerez durante el Gran Premio de España de MotoGP, donde sufrió la fractura del húmero derecho, pasando hasta en tres ocasiones por el quirófano hasta que la articulación ha quedado perfecta. El catalán recibía el visto bueno del equipo médico hace unos días y ya está listo para reaparecer.

Era evidente que el octocampeón del mundo tenía que hacer durante su comparecencia referencia a la caída y a Jerez: "El último recuerdo que tengo con la moto no es la caída, sino la buena sensación que tuve con la carrera de Jerez. La caída en sí la tengo presente y tatuada en el brazo. Pero mi último recuerdo es lo bien que me lo pasé en Jerez. Y espero reencontrar esa sensación, pero sé que no va a ser de un día para otro. Lo que quiero es recuperar esas sensaciones que dejé en Jerez, ya veremos si las puedo reencontrar lo antes posible".

Posteriormente, afirmó que "tengo ganas de ir a Jerez y volver a pasar por la curva 3 otra vez. Va ser una emoción, pero ya llegará. De momento estoy aquí, en el circuito de Portugal, que solo conozco por haber dado vueltas con una moto de calle". El reencuentro con Jerez será muy pronto, ya que la siguiente cita es en el trazado jerezano el primer fin de semana de mayo.