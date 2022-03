Pol Espargaró: "Pensamos ya en la próxima carrera con los neumáticos normales"

Pol Espargaró, piloto del equipo Honda Repsol, fue el más rápido en el test oficial celebrado en Mandalika hace un mes pero durante todo el fin de semana ha tenido problemas, quejándose amargamente de los neumáticos que ha facilitado Michelin para este gran premio, unas carcasas de 2018.

El catalán acabó la prueba en la decimosegunda posición y afirmaba que fue "una carrera de supervivencia, todo este fin de semana ha sido sobrevivir. Vinimos aquí y tuvimos pruebas súper productivas y luego cosas fuera de nuestro control cambiaron la situación", señaló.

"Durante el inicio de la carrera, mi visera se ensució mucho y cuando estaba detrás de Pecco sólo pude ver su luz roja, pero cuando lo pasé estaba solo y fue muy difícil. He tocado el límite de la pista porque no podía verla correctamente y he hecho una gran salvada. Finalmente somos sextos, a solo diez puntos del líder, lo cual es muy bueno. Tenemos que centrarnos en esto y prepararnos para un nuevo fin de semana con los neumáticos normales. Incluso así, quiero pedir perdón al equipo porque creo que la moto podría haber logrado más".