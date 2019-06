La próxima cita del Mundial de Superbike que tendrá lugar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto este fin de semana es un buen escenario para que las dos únicas españolas de la parrilla de Supersport 300 (María Herrera corre en Supersport), Ana Carrasco y Beatriz Neila, se reivindiquen en la categoría. Carrasco, primera mujer en ganar una carrera mundialista y actual campeona del Mundo, compagina la competición con sus estudios de Derecho; la madrileña Beatriz Neila, estudiante de bachillerato de sólo 17 años tiene experiencia en competición desde los 8 años.

-Beatriz, ¿cómo vivió el Mundial que ganó el año pasado Ana Carrasco?

-Beatriz Neila: Lo seguí con mucha alegría y pasión. Me hizo mucha ilusión ver cómo Ana fue capaz de luchar y ganar el Mundial. Creo que esto nos ha abierto las puertas a otras chicas, porque nos hace pensar que si ella lo ha conseguido, nosotras también podemos lograrlo. Llevo mucho tiempo en las carreras. Cuando me bajo la visera del casco, no pienso en si soy inferior o me voy a hacer daño. Al revés, lo que pienso es en tratar de ganar a los chicos.

-Ana, ¿cree que su título ha abierto las puertas a otras chicas?

-Ana Carrasco: Espero que mi Mundial sí haya servido de algo. Cuando cruzo la puerta del circuito soy un piloto, no pienso en si hay chicos o chicas, pienso como un piloto y ya está. Pero sí que es cierto que si consigo resultados es una ayuda a que la gente confíe más en este mundo y en el que las chicas tengamos más oportunidades.

-Usted que tiene más experiencia, ¿qué le aconsejaría a Beatriz?

-A.C.: Beatriz es una chica con talento. El primer año es muy difícil por varios motivos, especialmente en los circuitos nuevos. Yo le diría que intente que su compañero de equipo la ayude a encontrar la línea. En Jerez le será más fácil que en otros circuitos.

-Beatriz, ¿cómo ha sido su llegada al Mundial?

-B.N.: Al principio todo es complicado. Recuerdo que la primera carrera se me hizo muy difícil. Sabía que sería duro, pero no tanto, la verdad. Creo que lo que tengo que hacer es aprender a fijarme menos en los rivales y tratar de aprender los circuitos nuevos. Espero que cada vez vaya mejor.

-¿Es Jerez una carrera especial para ustedes?

-A.C.: Jerez me gusta mucho. Además, hicimos pretemporada rodando mucho más rápido que el primer año que corrimos aquí. Es la carrera de casa y estaría bien hacer un buen resultado.

-B.N.: Es un circuito que me encanta y he rodado bastante rápido.

-¿Qué esperan de la cita en el circuito andaluz?

-B.N.: Va ser una carrera supe apretada hasta el final y aconsejo al público que venga y se quede hasta que acaben todas las carreras, porque valdrá la pena.

-A.C.: ¡Será un carrerón! Este año hay muchos pilotos españoles con opciones en todas las cilindradas. Todos conocemos la pista y estaremos en posición de luchar por la victoria. Será un buen fin de semana para los pilotos españoles y para la gente que venga a vernos.