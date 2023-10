Pelayo: "Es importante que Jerez mantenga peso en el accionariado del Circuito"

La Junta de Andalucía asegura que sigue manteniendo una apuesta "indiscutible, indubitable y segura" con el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, tal y como Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, reiteraba en la ciudad en septiembre de 2022: "Los jerezanos saben de la clara, decidida y potente apuesta que desde la Junta hacemos por el Circuito".

Y durante el pasado Gran Premio de España de MotoGP, Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, señalaba sobre las gestiones para ampliar el paquete accionarial de la Junta en Cirjesa, empresa que gestiona el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que "lo que ocurre en este Circuito es algo muy singular, no ocurre en otros circuitos de España y me refiero a Montmeló, Motorland y Cheste, ninguno de ellos está gestionado desde el Ayuntamiento. Entiendo que eso es una singularidad, lo apunto en términos de rareza. La vocación que tiene la Junta de Andalucía por darle una estabilidad y digamos separar un poco la gestión del Circuito del debate político permanente, es que tuviéramos una parte mayoritaria".

Cabe recordar que a finales de la pasada legislatura, la Junta anunció su pretensión de asumir el control del Circuito de Velocidad. Actualmente cuenta con el 30% del accionariado de la sociedad mercantil, pero no participa en su gestión, que está en manos exclusivas del Ayuntamiento. De hecho, meses atrás se mantuvo algún que otro encuentro en este sentido; sin embargo, no ha trascendido de que se hayan producido nuevos avances en este sentido en los últimos meses.

En este sentido, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, explicaba este domingo en el trazado jerezano, donde presenció la última prueba del Mundial de Superbike, que "hay que reconocer ese compromiso de la Junta de Andalucía con Jerez y continuar en esa línea de colaboración. Lo digo siempre, hay que ir de la mano de las administraciones porque al final apuestan por proyectos y eventos que nos consolidan como una gran ciudad en el mundo y evidentemente generan mucho movimiento económico en la ciudad y eso es muy importante".

Sobre la entrada en el accionariado de la Junta, la regidora jerezana añadía que "en principio, estamos modificando la representación de la Junta porque saben ustedes que la representación era a través de SOPREA, ahora se ha disuelto y la representación tendrá que ser a través de TRADE. Lo hemos estado hablando el consejero y yo precisamente en el último patronato de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y vamos a intentar que haya una mayor presencia de la Consejería de Turismo, que anteriormente era de Hacienda, porque creemos que Turismo es la que está velando y apadrinando casi el Circuito de Velocidad, me encantaría que Turismo tenga un mayor peso y ese será el primer paso y a partir de ahí intentaremos que haya una mayor representación".

¿El modelo a seguir es el de otras comunidades autónomas que detentan el 100% del accionariado de los circuitos? García-Pelayo matiza que "Jerez no tiene que perder nunca la presencia en el Circuito de Velocidad. Es importante que Jerez mantenga peso en el accionariado del Circuito porque al final donde se toman las decisiones importantes es en el Consejo de Administración y creo que estando el circuito aquí y siendo Jerez el que organiza no podemos ser convidados de piedra, tenemos que ser protagonistas en la gestión y tener voz y voto en la toma de decisiones. Yo estoy por mantener la presencia del Ayuntamiento con peso en el accionariado del Circuito y que no sea sólo un equipamiento de Jerez, sino que los jerezanos tengamos capacidad de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro Circuito y cómo lo podemos convertir en un elemento más dinamizador de nuestra economía".