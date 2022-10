Primera pole para un perfecto Bezzecchi en el GP de Tailandia

Sorpresas en la 'qualy' del Gran Premio OR de Tailandia. Tras dos sesiones muy reñidas, un impecable Marco Bezzecchi ha logrado su primera pole en la categoría reina en el Circuito de Chang y la primera del VR46 con un tiempo de 1:29.671, nuevo récord histórico de vuelta. Se convierte de este modo, en el décimo piloto diferente en celebrar una pole position esta temporada.

El italiano superó por 21 milésimas a un competitivo Jorge Martín, que completará la primera fila junto a Francesco Bagnaia., que ha dado un paso al frente y saldrá por delante del líder, Fabio Quartararo. 18 puntos separan a ambos en la clasificación del Mundial.

Aleix Espargaró, tercero en el Mundial, no ha llegado a la segunda sesión de clasificación. El español sólo pudo ser 13º y partirá desde la cuarta línea de parrilla. Por contra, Marc Márquez sigue progresando. El ocho veces campeón del Mundo llevaba camino de comenzar en la primera fila en la final, pero un deslizamiento en la última curva solo lo llevó al octavo lugar.

El Top 10 de la Q2 MotoGP

1. Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - 1:29.671

2. Jorge Martín - (Prima Pramac Racing) - +0.021

3. Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - +0.104

4. Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha MotoGP) - +0.238

5. Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - +0.292

6. Enea Bastianini - (Gresini Racing MotoGP) - +0.317

7. Jack Miller - (Ducati Lenovo Team) - +0.435

8. Marc Márquez - (Repsol Honda Team) - +0.462

9. Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) - +0.543

10. Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) - +0.666

Chantra se luce en Moto2

En Moto2, el local Somkiat Chantra ha logrado una pole histórica, con un registro de 1:35.625, al convertirse en el primer piloto tailandés en conseguir un primer puesto en los entrenamientos oficiales del Gran Premio OR de Tailandia.

El último asalto del sábado en la categoría intermedia dejó entrever la emoción que se puede vivir durante la carrera en Buriram con el tailandés convirtiéndose en el más listo de la clase, mientras que Tony Arbolino y Ai Ogura serán los encargados de escoltarlo en la primera línea de parrilla tras realizar una impecable actuación.

Antes de la crucial Q2, Celestino Vietti, Keminth Kubo, Bo Bendsneyder y Joe Roberts fueron los primeros en hacer los deberes durante las sesiones de clasificación al ganarse un billete de acceso a la disputada Q2. El estadounidense se llevó la peor parte al no poder concluir la sesión tras ser arrollado por la moto de un Albert Arenas que acababa de sufrir una caída. La Q2 terminó con Pedro Acosta situándose tras el trío de cabeza. Por su parte, Vietti completará la segunda fila de la parrilla junto a Alonso López. Jake Dixon encabezará la tercera fila tras ser 7º, seguido por el líder, Augusto Fernández y Jorge Navarro. El Top 10 lo completará Manuel González.

Top 10 de la Q2 Moto2

1. Somkiat Chantra - (Idemitsu Honda Team Asia) - 1:35.625

2. Tony Arbolino - (Elf Marc VDS Racing Team) - + 0.085

3. Ai Ogura - (Idemitsu Honda Team Asia) - + 0.264

4. Pedro Acosta - (Red Bull KTM Ajo) - + 0.331

5. Celestino Vietti - (Mooney VR46 Racing Team) - + 0.348

6. Alonso López - (CAG SpeedUp) - + 0.362

7. Jake Dixon - (GASGAS Aspar Team) - + 0.481

8. Augusto Fernández - (Red Bull KTM Ajo) - + 0.505

9. Jorge Navarro - (Flexbox HP40) - + 0.639

10. Manuel González - (Yamaha VR46 Master Camp Team) - + 0.691

Foggia, pole de récord

Mientras, en Moto3 Dennis Foggia está dispuesto a apurar al máximo sus posibilidades matemáticas de luchar por la corona mundial de Moto3 en 2022. A 63 puntos del liderato, el italiano está obligado a lograr una buena posición en GP OR de Tailandia. De momento, va por buen camino. Tras batir el récord de la pista en la FP3 matinal de este sábado, Foggia fue un paso más allá para rebajar el registro y fijarlo en un admirable 1:42.077. Un crono que le permitió batir por casi 3 décimas a Jaume Masià y por 4 décimas a Ayumu Sasaki.

El encargado de completar el Top 10 fue el rookie David Muñoz. El de Brenes había pasado previamente por la Q1 y es capaz de todo de cara a una carrera en la que la lluvia podría hacer acto de presencia, circunstancia perjudicial para un Guevara que no se siente cómodo en dichas condiciones. El balear, además, no acabó de solventar un problema técnico que arrastraba desde la mañana, al sentir rebotes en su tren delantero y detallar que la moto se le cierra en la curva 4. Tanto Muñoz como Guevara cedieron varias plazas en parrilla al no mejorar en su último intento. Ambos estarán en la cuarta fila.

Más atrás partirán otros pesos pesados de la clase ligera como Deniz Öncü, aquejado de molestias en uno de sus dedos y partirá 20º un Sergio García Dols que no encontró sus mejores sensaciones y se vio atrapado en la Q1. El de Burriana deberá recuperar muchas posiciones para no perder la estela del líder Guevara. Partirá en séptima fila justo por detrás de Adrián Fernández.

Top 10 de la Q2 Moto3

1. Dennis Foggia - (Leopard Racing) - 1:42.077

2. Jaume Masià - (Red Bull KTM Ajo) - +0.292

3. Ayumu Sasaki - (Sterilgarda Husqvarna Max Racing) - +0.409

4. Stefano Nepa - (Angeluss MTA Team) - +0.454

5. Diogo Moreira - (MT Helmets - MSI) - +0.639

6. Daniel Holgado - (Red Bull KTM Ajo) - +0.663

7. Riccardo Rossi - (SIC58 Squadra Corse) - +0.770

8. John McPhee - (Sterilgarda Husqvarna Max Racing) - +0.829

9. Ryusei Yamanaka - (MT Helmets - MSI) - +0.909

10. David Muñoz - (BOÉ Motorsports) - +0.954