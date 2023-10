Razgatlioglu: "Bautista ha sido el más fuerte, se lo merece"

Toprak Razgatlioglu no pudo poner en apuros a Bautista, luchó en las primeras vueltas tras remontar desde la sexta plaza, pero en ningún momento tuvo opciones de rebasar al español y se conformó con la segunda posición.

"Seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo y nuevamente terminamos la carrera en segunda posición, pero tenemos dos carreras más y veremos qué podemos hacer, intentaré nuevamente la mejor posición. Hay mucha gente de Yamaha aquí este fin de semana para estar conmigo", manifestó.

Toprak Razgatlıoğlu (Superpole: P7 / Carrera 1: P2)

Cada fin de semana de carrera hemos seguido luchando por el campeonato, Álvaro es muy fuerte y se lo merece. Logró muchas victorias y tuvimos buenas batallas. ¡Creo que estoy luchando incluso más que él! En las últimas carreras, estoy luchando por ganar y hemos conseguido muy buenos puntos para mantener el campeonato hasta las últimas carreras. Hoy sigo peleando con él, las primeras vueltas fueron bien pero cuando el neumático trasero empezó a bajar no fue posible acelerar como él. Seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo y nuevamente terminamos la carrera P2, pero tenemos dos carreras más y veremos qué es posible; intentaré nuevamente la mejor posición. Hay mucha gente de Yamaha aquí este fin de semana para estar conmigo, estoy esperando la Carrera 2, ya veremos mañana.

Andrea Locatelli (Superpole: P10 / Carrera 1: P3)

Honestamente, fue una gran carrera; tenía mucha confianza para atacar desde el principio y recuperar muchas posiciones. Cometí un pequeño error en las vueltas intermedias, lo que significó que adelanté a Alex y Jonathan un poco más tarde en la carrera, por lo que tuve que gestionar un poco más mi posición hasta el final. Mi R1 se sintió bien en la parte trasera y pude controlar el neumático trasero. Creo que hicimos un trabajo realmente bueno y veremos qué podemos hacer mañana. Todos los pilotos querrán mejorar, por lo que debemos asegurarnos de estar allí nuevamente para luchar. Tuvimos un poco de mala suerte en la clasificación y perdimos la oportunidad de empezar más delante, pero al final creo que esta fue una de las mejores carreras para recuperarme y terminar entre los tres primeros. ¡Estoy muy feliz de estar en el podio aquí en Jerez! Salir desde la décima posición en la carrera Superpole será difícil, será importante recuperar algunas posiciones nuevamente para poder empezar bien en la carrera 2.