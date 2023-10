Bautista, campeón en Jerez: "Es un sueño hecho realidad"

Álvaro Bautista se llevó una sonora salva de aplausos al entrar en la sala de conferencias del Circuito de Jerez, donde ofreció sus primeras impresiones tras conquistar en el trazado andaluz su segundo título mundial de Superbike, el primer español en lograrlo. El talaverano estaba exultante, muy sonriente y una vez soltada toda la presión que ha tenido que soportar los

El de Ducati sólo necesitaba sumar dos puntos en alguna de las tres carreras del fin de semana, pero lo hizo a lo campeón ganando la Carrera 1 de este sábado. "Hacerlo aquí en Jerez ha sido muy, muy especial. Mucha gente me decía 'sólo necesitas dos puntos, mantén la calma' y yo contestaba 'no pienso en los puntos, ni en el resultado, ni en el campeonato'. Quería ser libre y disfrutar. Quizá, si piensas en ese tipo de objetivo es peor, porque entonces te relajas y pierdes la concentración, pierdes rendimiento. Preferí olvidarme de todo e intentar centrarme en mí mismo, disfrutar de mi pilotaje. Me sentí muy bien desde el principio y pude mantener mi ritmo. En las últimas vueltas, empecé a pensar más en el campeonato, sólo me decía a mí mismo 'no cometas ningún fallo' (risas)".

El español ganó su primer título en Mandalika, pero este en Jerez ha sido "más especial, allí no lo pude celebrar con esta afición que tenemos aquí. Estoy muy feliz. Empiezo a darme cuenta de lo que hemos conseguido. Estoy muy orgulloso de mi equipo y de mi gente, porque hemos tenido un año increíble. Hemos ganado muchas carreras, nuestro rendimiento en casi todas las situaciones ha sido bueno. La mejor manera de terminar la temporada es defender el título. Mis dos títulos anteriores los gané en Australia e Indonesia, un poco lejos de casa. Está bien, lo disfrutas con tu equipo y tus amigos allí, pero no es lo mismo que celebrarlo con tu familia, con amigos de verdad, con tu equipo y con todos los aficionados. Es como un sueño hecho realidad. No es fácil ganar un título en casa. Estoy muy contento de ganarlo, pero también de celebrarlo con todo el mundo".

Bautista también tuvo palabras para su principal adversario, Toprak Razgatlioglu: "Ha hecho un campeonato fantástico, siempre ha estado empujando detrás y sabía que al mínimo error lo iba a aprovechar, no me ha permitido ningún momento de relajación durante todo el campeonato, así que le felicito porque también ha realizado un año fantástico".