Arturo Bernal: "Es un acuerdo beneficioso para Andalucía, Jerez y Dorna"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, anunció este domingo de Gran Premio de España que el Circuito de Jerez seguirá siendo escenario del Campeonato del Mundo de Motociclismo hasta 2031 y su consejero de Turismo, Arturo Bernal, desgranó algunos detalles más del acuerdo, sin rotaciones como Barcelona y Valencia, al que le faltan algunos flecos "económicos por resolver" y que seguirá "en la línea" de los anteriores, con una cooparticipación entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez y Cirjesa a la hora de sufragar el canon del Gran Premio.

Bernal apuntó en su comparecencia que el acuerdo "tiene algunos flecos económicos por resolver, pero en la línea de lo que venía siendo hasta ahora. Es un acuerdo en el que participamos tanto la Junta, el Ayuntamiento y la propia Cirjesa, pero también hay otros patrocinadores... Déjenme que no desvelemos la cifra porque tenemos que resolver algunos flecos, pero el acuerdo completo está resuelto, teniendo que incorporar algunos elementos como valor añadido que tiene que ser necesariamente a lo que hemos tenido en los últimos años. Es un acuerdo muy beneficioso para la marca Andalucía, para Jerez sobre todo y también para Dorna, porque mantiene la joya de la corona que es sin duda Jerez".

El consejero de Turismo reconoció que Jerez, al igual que Barcelona y Valencia, se queda fuera de posibles rotaciones en el período 2027-2031: "Es un acuerdo sin rotación, esa era la condición por la que estuvimos trabajando desde el principio. No teníamos ninguna duda. Con independencia de otros circuitos con los que estuviera barajando Dorna, que podría ser Barcelona o Valencia y que cuando empezamos a negociar todavía no estaban cerrados, teníamos claro que Jerez iba a ser uno de esos circuitos sin rotación por lo menos hasta el año 2031, que es el acuerdo que se ha suscrito inicialmente".

El GP no peligró

Arturo Bernal también señaló que la renovación del acuerdo no corrió peligro en ningún momento: "Nunca estuvo encima de la mesa, creo que el compromiso que tenía la propia Dorna y nosotros con mantener el Gran Premio ha estado siempre presente. Lo que discutíamos eran cuestiones que tenían que ver con valores añadidos que queríamos en el contrato y esto lo veremos en las próximas semanas o en el próximo mes cuando finalicemos los flecos que faltan. Básicamente queremos que el Gran Premio no solamente tenga esos resultados que tiene de impacto directo y valor de marca, sino que también genere algunos legados importantes en Jerez y Andalucía. La vinculación de MotoGP con Andalucía queremos que sea de más largo plazo y permanencia y este era el planteamiento que hacíamos a Dorna, creo que ha sido bien admitido y estamos viendo ese encaje cómo se va a producir finalmente. Ellos entendían que Jerez es un Gran Premio insustituible en su calendario aunque no lo quisieran reconocer en las negociaciones, pero no se puede concebir el Mundial de Motociclismo sin Jerez, así lo entienden los aficionados, los pilotos y las administraciones".

Impacto económico

En cuanto al impacto económico, apuntó que "hay un efecto directo que el año pasado pudimos cifrar en 25 millones en Jerez, pero el valor diferido publicitario de la marca que tiene tanto Jerez como Andalucía también ha de ser calculado. El efecto es importante en toda Andalucía y siempre lo hemos calculado en torno a los 35 millones de euros si sumamos todas las variables. La idea es seguir creciendo en ese valor de marca, publicitario y diferido más allá del impacto directo con ocupaciones y precios".

Antonio Sanz. / Vanesa Lobo

Antonio Sanz

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, el jerezano Antonio Sanz, también hizo balance del Gran Premio de España. En materia de seguridad pidió paciencia y prudencia a los miles de desplazados que volvían a sus casas y se congratuló del trabajo que realizó el dispositivo: "Se ha desalojado en tiempo récord el Circuito y el momento más complejo, que es la evacuación, ha sido un éxito. Pido paciencia y prudencia porque el disfrute es cuando se llega a casa y piensen en la maravilla que se ha vivido hoy".

Sanz añadió que "hemos tenido la fotografía de la mejor Andalucía, con Jerez siendo el epicentro del deporte mundial. Hemos tenido muchos podios, diría que hemos tenido medalla o récord en asistencia, en organización y quiero trasladar un mensaje de agradecimiento a los más de 3.500 efectivos del dispositivo de seguridad y emergencias que he tenido el honor de coordinar. Es muy emocionante ver cómo viene gente de todo el mundo a conocer este dispositivo, significa que aquí las cosas se hacen bien y es porque todos somos uno".