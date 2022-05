El cordobés Isidro Callejas, firme promesa del automovilismo español

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este fin de semana el Racing Weekend, certamen promovido por la Real Federación Española de Automovilismo que celebra en Jerez su segunda cita puntuable con cuatro campeonatos y diez carreras, entre ellos la Copa Saxo 8v, la F4Spain, el CET Race y el TCR Spain.

En este último campeonato de Turismos marcha líder tras la primera prueba celebrada en el Circuito del Jarama el piloto cordobés Isidro Callejas, quien a punto de cumplir los 18 años reside en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona y compagina el TCR nacional con el Europeo. Callejas ya debutó en 2021 en el campeonato de Europa de Turismos, siendo el piloto más joven, consiguiendo además ser 'rookie' del año y subiendo al podio en la carrera de los Países Bajos disputada en el circuito de Zandvoort.

El piloto cordobés, que pretende compaginar su carrera automovilística con los estudios de Medicina, llega a Jerez líder tras ganar las dos primeras carreras en el Jarama. El trazado jerezano no le es desconocido, ya que corrió hace dos años en la prueba que se disputó del TCR Ibérico, donde logró la tercera posición en su primera aventura con los turismos. "En Jerez fue mi primera carrera en el TCR y acabé tercer detrás de Mikel (Azcona) y bastante contento".

Callejas comenzó a correr en 2013 en kárting y no fue hasta hace tres años cuando dio el salto a los circuito grandes optando por la modalidad de turismos, una opción que tenía clara desde el primer momento: "Desde el principio he tenido bastante claro que quería dedicarme a los turismos porque no me llaman los fórmulas o monoplazas. Estoy bastante contento de la elección. Llegar a ser piloto de Fórmula 1, 2 o 3 requiere de una inversión económica grandísima y aquí en los turismos es más fácil encontrar un hueco, aunque evidentemente también es difícil porque hay que currárselo".

Sexto en el Europeo y líder en el Nacional, el cordobés espera tener "un fin de semana tan bueno como el de la primera prueba en Madrid. Lo importante en este tipo de campeonatos es sumar los máximos puntos posibles y ser muy regular, eso es esencial", aunque está centrado en el Campeonato de Europa, cuya próxima cita, la tercera, es en el mítico circuito belga de Spa-Francorchamps el próximo 18 de junio: "El campeonato de España, aparte de que está muy bien ganarlo, me lo tomo un poco como entrenamiento para poner el coche a punto para las carreras del Europeo".

El trazado jerezano "me gusta" porque tiene un poco de todo, "curvas rápidas, lentas, la chicane y la recta larga. Es un circuito muy bueno para realizar test y probar todo tipo de coches" y da la clave para estar delante este fin de semana: "Clasificar bien y hacer una buena salida es el 70 por ciento de una carrera. Adelantar es muy difícil porque tienes que ser tres o cuatro décimas más rápido por vuelta y es difícil".

La acción del Racing Weekend comienza este sábado a las nueve de la mañana con los primeros entrenamientos libres de la Copa Saxo y durante toda la jornada se llevarán a cabo los clasificatorios. Las primeras carreras del fin de semana serán por la tarde: