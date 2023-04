Bastianini viaja a Jerez. Ducati ha confirmado que su piloto volará hasta la cita andaluza para pasar reconocimiento médico este próximo jueves, aunque las sensaciones son positivas en el equipo italiano para que se suba a la Ducati este viernes.

Con un par de semana más de descanso y rehabilitación, Ducati ha informado en su cuenta de Twitter que tras “trabajar duro para recuperarse de su lesión, Enea Bastianini volvió a la pista en Misano”.

