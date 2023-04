Marco Bezzecchi: “Jerez es un circuito fantástico, me gusta mucho”

Marco Bezzecchi llega a Jerez con un colchón de 11 puntos, dispuesto a seguir dando guerra después de los altibajos en Estados Unidos. En la rueda de prensa oficial de pilotos de este jueves en Jerez, que abrió el Gran Premio de España, el italiano destacó esa reacción en la última carrera.

"En Austin no fue un fin de semana fácil", dijo. "Tuve algunos problemas el viernes, luego no pasé a la Q2... Pero fui capaz de recuperarme y llevarme a caso un buen resultado. No fue la mejor carrera, pero tampoco la peor. Aunque me costó, saqué bastantes puntos. Era importante hacerlo mejor que en 2022 y lo logré", destaca el de Ducati.

Por ello, el actual líder del Mundial se centra en el GP de España: "No sé qué cabe esperar aquí. Es un circuito fantástico, que me gusta mucho. El ambiente y el clima son muy buenos y tengo ganas de pilotar la Ducati aquí, que aún no la he probado en este circuito. He estudiado muchísimo las vueltas de Pecco del año pasado, y del resto de pilotos de Ducati”.

Además, el italiano destaca el gran ambiente en el VR46, que este año acumula hasta cinco podios entre el propio Bezzecchi y Luca Marini: "El equipo está trabajando muy bien. Todo el mundo es fantástico y nos llevamos muy bien. Por el momento todo es muy bueno. Mi equipo está dedicando muchísimo esfuerzo en todo lo que hacen, y también Valentino Rossi desde casa, Uccio y todos los miembros del VR46. Estamos en una racha positiva y esperamos continuar así".