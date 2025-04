Marc Márquez: "La noticia hoy es la victoria de mi hermano"

Marc Márquez vivió un domingo agridulce en el Gran Premio de España de MotoGP. Tras una caída en la carrera larga que le apartó de la lucha por el podio, el piloto de Cervera no pudo evitar emocionarse al ver a su hermano Álex lograr su primera victoria en MotoGP y colocarse líder del Mundial.

"Hoy la noticia es ver a mi hermano ganar una carrera de MotoGP. Sé que era uno de sus grandes objetivos y ahora ya siempre podrá decirlo. Estoy súper orgulloso de él", afirmó Marc, quien no ocultó su felicidad pese a su infortunio en pista.

La caída en la curva 8 fue un duro golpe para el ocho veces campeón del mundo, que trató de analizar lo sucedido: "Quizá no he tenido en cuenta que iba detrás de otros dos pilotos y la aerodinámica cambia. Es un error grave, más cuando estoy intentando ser más calmado este año. Si quiero luchar por el Mundial, no me puedo permitir este tipo de fallos".

Una mala salida

Marc reconoció también que su mala salida condicionó su carrera: "He salido mal hoy, y eso ha afectado esas primeras vueltas. Si hubiera salido bien, podría haber marcado mi ritmo, porque tenía ritmo para luchar por el podio".

Respecto a la caída, Márquez sigue buscando respuestas: "Quiero entender el porqué. En Austin lo entendí perfectamente, pero esta no. El año pasado Pecco se cayó varias veces así: soltando frenos y cerrándose de delante. Hoy me ha pasado lo mismo".

A pesar de todo, Marc encontró satisfacción en poder ver la victoria de Álex, aunque fuera desde la televisión: "Me hubiera gustado compartir el podio con él y celebrarlo más de cerca".

Márquez, antes de la salida de la carrera de MotoGP. / Vanesa Lobo

Sobre su hermano, Marc dejó claro que nunca ha dudado de su talento: "Sé de lo que es capaz. No es casualidad que tenga dos títulos mundiales, uno en Moto3 y otro en Moto2". También relató un momento tenso en carrera, cuando casi se toca con Álex en la curva 6: "Vamos todos al límite y estas cosas pueden pasar. Por suerte, encontró el sitio para irse largo solo."

Finalmente, Marc destacó su ritmo en los últimos compases de la carrera, a pesar de los problemas aerodinámicos: "Cuando se desgastó el carenado, volví a rodar en 1:37. La velocidad está, pero ahora falta no cometer errores". Con la mirada puesta en las próximas citas, Marc Márquez se centra en corregir fallos para seguir luchando por el campeonato.