Los pilotos del Mundial de MotoGP, encantados de volver en Jerez

Los pilotos del Mundial de motociclismo están encantados con la vuelta a la competición este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que marcará el regreso del Campeonato del Mundo de MotoGP.

El piloto a batir, Marc Márquez, ya vela armas cara al Test Oficial de mañana: "Primero de todo me gustaría agradecer a todos aquellos que han ayudado y trabajado tan duro durante estos meses tan distintos a lo normal. Ahora es nuestro turno y toca volver al trabajo, ofrecer un gran espectáculo y tratar de entretener y emocionar a todos los fans. Jerez es un circuito que conozco bien y el test del miércoles será importante, porque aunque hemos podido hacer motocross y mantenernos en forma, no hay nada como una MotoGP. Es importante que nos adaptemos a la nueva forma de trabajar para que no tengamos más problemas. Estoy ansioso y emocionado de volver a ver al equipo y disfrutar de la Honda".

Su hermano y compañero en el Repsol Honda Team, Álex Márquez, explica que "ha sido una espera muy larga y todos hemos tenido momentos difíciles. Lo primero y más importante es agradecer a todos aquellos que han trabajado incansablemente para ayudarnos a regresar a nuestras vidas con normalidad. Estoy muy contento de volver a ver al equipo y de debutar en MotoGP. Será un fin de semana distinto, pero creo que una vez empecemos a trabajar nos acostumbraremos rápido y podremos ir progresando poco a poco. La clave de este fin de semana es intentar estar tranquilo y hacer las cosas bien desde el principio. Pero sí, por supuesto que estoy emocionado y un poco nervioso, he soñado con estar en MotoGP desde que era pequeño".

Aspirante a destronar al rey Marc es Maverick Viñales con la Yamaha: "¡Estoy tan feliz de que la espera haya terminado! Terminamos las pruebas de invierno de manera positiva. Hice una buena pretemporada, porque estaba tranquilo y tenía un buen ritmo tanto en la prueba de Malasia como en la de Qatar, así que creo que llegaré aquí en buena forma. Pero Jerez es un tipo de pista muy diferente, por lo que tendremos que ver mañana cómo es realmente la situación actual. Una cosa sabemos con certeza: todos los aficionados estarán viendo el GP de España desde casa, así que quiero hacer todo lo posible durante la prueba para prepararme para una buena batalla por la victoria o un podio el domingo".

Valentino Rossi

"Finalmente podemos disfrutar de MotoGP nuevamente. Sinceramente, es un gran alivio para mí, porque extrañé mucho mi M1 y creo que los aficionados también estarán muy contentos. El miércoles comenzaremos con las primeras sesiones de prueba en Jerez. Los pasos que dimos en Sepang y Losail durante la pretemporada fueron positivos, pero eso fue hace bastante tiempo. Todavía tenemos que estar organizados y trabajar duro en el test para comenzar el Gran Premio de España comprendiendo bien la moto y con un buen feeling. De todos modos, estoy listo para comenzar esta nueva temporada con mi equipo. ¡Haremos nuestro máximo esfuerzo!".

Álex Rins

"Me siento bien, más preparado que nunca. Me he entrenado durante todo este tiempo que hemos pasado encerrados y me siento listo y preparado para comenzar, estoy realmente entusiasmado y ansioso. El diseño del Circuito de Jerez es espectacular, con muchas curvas rápidas, y siempre me siento bien pilotando aquí. Desde luego que ha pasado mucho tiempo sin montar la moto de MotoGP aunque he entrenado con mi GSX-R1000, así que veamos cómo va en la vuelta a la competición. Durante el día del test lo primero que intentaré será restablecer las sensaciones encima de la moto y luego trabajaré en la configuración ya de cara al Gran Premio del fin de semana".

Fabio Quartararo

"La espera se me ha hecho muy larga y tengo muchas ganas de comenzar la temporada. Mi objetivo este año pasa por conseguir los mejores resultados posibles y subir al podio de forma regular. El Circuito de Jerez me gusta mucho y guardo muy buenos recuerdos. Dos fines de semana de carreras seguidos y rodando en el mismo circuito será complicado, sobre todo el segundo fin de semana porque la adherencia del asfalto será una incógnita debido a que nos espera mucho calor".

Andrea Dovizioso

"Por fin ha llegado el momento que todos esperábamos. El campeonato vuelve y esto es una gran noticia. Después de la operación en la clavícula he trabajado muy duro para llegar lo más preparado posible a Jerez. Me siento bastante bien, tengo sensaciones positivas, pero hasta que no suba a la Desmosedici GP no sabré exactamente en qué punto me encuentro. Nos tendremos que adaptar al calor y con un calendario tan corto será más importante que nunca ser constantes y fallar muy poco".

Franco Morbidelli

"Es genial comenzar la temporada después de haber extendido mi contrato con el equipo, especialmente después de la larga espera. El objetivo será volver a acostumbrarse al ritmo y ser tan rápido como en las pruebas de pretemporada en Qatar y Malasia. Necesitamos ponernos al día rápidamente, ya que no hay demasiado tiempo antes de la carrera del domingo para familiarizarnos nuevamente con la moto. Cada carrera en MotoGP es desafiante, pero esta lo será más por diferentes razones".

Tetsuta Nagashima

El líder del Mundial de Moto2 dice que "pasar tanto tiempo sin competir ha sido duro y extraño. Normalmente cuando comienza una nueva temporada tenemos un breve descanso de 2 o 3 semanas pero el resto del tiempo lo pasamos en los circuitos. Estoy emocionado de que la competición pueda reanudarse esta semana. Con un calendario tan apretado no podemos permitirnos cometer errores si queremos luchar por el título. Tenemos que estar concentrados y evitar lesiones. Mi objetivo será luchar por las primeras posiciones”.

Albert Arenas

Líder del Mundial de Moto3, el española apunta que "llegamos al reinicio del Campeonato del Mundo con ganas e ilusión, preparados tanto mental como físicamente después de todo este tiempo sin carreras. El miércoles tendremos unos entrenamientos para reencontrarnos con el equipo, será bonito e importante para empezar la temporada al cien por cien. Empezamos el Mundial con 25 puntos, pero vamos a ir carrera a carrera, tratando de no cometer errores y buscando ser lo más regulares posible”.