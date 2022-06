El sevillano David Muñoz irrumpe con fuerza en el Mundial de MotoGP

Apadrinado por el cinco veces campeón del mundo Jorge Lorenzo y bajo la dirección deportiva del expiloto de 500cc. José Luis Cardoso, David Muñoz ha entrado con el pie derecho y abriendo gas en la categoría de Moto3 del Mundial de MotoGP.

El piloto nacido en Brenes (Sevilla) se forjó en el Jerez Andalucía Motor Talent, la escuela de pilotos del Circuito de Jerez que puso en marcha Cirjesa junto a José Luis Cardoso. Producto del trabajo desde la base han ido saliendo pilotos como Muñoz de una escuela que se ha perdido debido a los recortes presupuestarios que ha tenido que acometer el Ayuntamiento debido a la pandemia.

David Muñoz firmó esta temporada con el equipo BOÉ Motorsports, perdiéndose las siete primeras carreras al no tener la edad mínima reglamentaria. "Ya no sabía ni qué hacer, ni veía los entrenamientos, porque estaba aburrido", comentaba este domingo el piloto sevillano tras su impresionante podio en Montmeló.

En efecto, el de Brenes no pudo debutar hasta la octava cita del Mundial en Mugello. En el trazado italiano, Muñoz ya dio muestras de su potencial, acabando la carrera en la undécima posición. En Montmeló, confirmó esas sensaciones con una espectacular remontada, pasando de la vigésima plaza desde la que partía hasta la segunda, llegando a liderar la carrera a nueve giros del final.

Según apuntaba tras la prueba, la consigna era "salir a hacer lo que sé hacer y para delante. No esperaba este podio y sí un top 10 porque sabía que podía remontar con lo que nos dio KTM (el día anterior) y gracias al trabajo de mi técnico, que estuvo trabajando toda la noche".

Muñoz agradecía "a mi familia y a José Luis (Cardoso), porque han sido fundamentales para que yo esté ahora aquí después de un largo camino que no ha sido nada fácil".

En cuanto a la carrera, se vio a un Muñoz agresivo en la lucha cuerpo a cuerpo sin ceder ante rivales con mucha más experiencia, aunque él mismo señalaba que "los rivales son iguales que tú, tendrán más experiencia o no, pero cuando estás ahí delante no piensas en nada y vas a por lo tuyo. He salido bien, he visto que estaba entre los diez primeros, me he colocado delante y al final defendí a tope la segunda plaza", comentaba con un desparpajo poco habitual en un chaval de 16 años.

La clave: "He sido muy constante siempre y cuando estoy arriba sé aguantar". Magníficas credenciales de un piloto sevillano, segundo andaluz en el Mundial de Motociclismo, que está llamado a hacer grandes cosas esta misma temporada.