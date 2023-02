El FBI registra otra casa de Biden en busca de más documentos clasificados

El Departamento de Justicia realiza una nueva búsqueda en una casa del presidente estadounidense, Joe Biden, para intentar encontrar más documentos clasificados que puedan estar en el domicilio, informó este miércoles el abogado personal del mandatario.

"Con el pleno apoyo y cooperación del presidente, el Departamento está realizando una búsqueda planificada en su casa en Rehoboth, Delaware", apuntó el abogado del presidente, Bob Bauer, en un comunicado.

La búsqueda, que según medios están llevando a cabo agentes del FBI (organismo dependiente del Departamento de Justicia), se está haciendo "de acuerdo con los procedimientos estándar" del Departamento y "en aras de la seguridad e integridad operativas. Se buscó hacer este trabajo sin previo aviso público, y acordamos cooperar", añadió el letrado.

Hasta ahora no se han encontrado documentos en este domicilio pero sí en la vivienda de Biden en Wilmington (Delaware) y en su oficina privada en el laboratorio de ideas Penn Biden Center, en Washington.

Este mes de enero se destapó que en noviembre pasado el equipo del mandatario había encontrado documentos sensibles y clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) y en la que fue senador (1973-2009).

Desde entonces han sido varias las veces que el Gobierno estadounidense ha anunciado el hallazgo de más documentos. El pasado 12 de enero, el secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció la designación de un fiscal especial que estudiará todos los papeles clasificados encontrados, el conservador Robert Hur.

Hace unos días también salió a la luz el hallazgo de documentos en la casa del ex vicepresidente Mike Pence, una situación que, sumada a los papeles hallados en la mansión de Donald Trump, forzó a los Archivos Nacionales de Estados Unidos a pedir a todos los ex presidentes y ex vicepresidentes del país que revisen sus registros personales por si pudieran contener documentos confidenciales.

"La responsabilidad de acatar la Ley de Registros Presidenciales -la normativa que obliga a entregar a los Archivos Nacionales todos los documentos de una administración- no disminuye cuando finaliza un gobierno", explicaron en una carta los Archivos Nacionales.

Tanto la Casa Blanca como el propio Biden han insistido desde el principio en su disposición total a colaborar en estas pesquisas del Departamento de Justicia y han tratado de desmarcarse del caso de los documentos clasificados hallados por el FBI en la mansión del expresidente Donald Trump (2017-2021) en Mar-a-Lago (Florida).