Reino Unido y la UE avanzan en su negociación tras el 'Brexit'

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) anunciaron que se ha alcanzado un acuerdo sobre el acceso del bloque comunitario a los sistemas británicos tecnológicos y de datos que ofrece "una nueva base" a las negociaciones para definir su relación pos-Brexit.

"Aunque deben resolverse varios asuntos críticos para encontrar un camino hacia adelante, se ha alcanzado un acuerdo sobre la cuestión específica del acceso de la UE a los sistemas tecnológicos del Reino Unido", señalaron los negociadores en un comunicado conjunto.

El ministro británico de Exteriores, James Cleverly, y el vicepresidente comunitario Maros Sefcovic, que se reunieron en Londres, lograron un avance que supone un "prerrequisito fundamental para crear confianza y dar seguridad", y que además "ofrece una nueva base para las conversaciones".

Ahora, los equipos técnicos de ambas delegaciones "trabajarán rápidamente para hallar potenciales soluciones en diferentes áreas sobre la base de este nuevo entendimiento", y se emplazan a que Cleverly, Sefcovic y el ministro para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris -también presente-, vuelvan a reunirse el próximo 16 de enero.

En su encuentro, las partes repasaron las propuestas para solucionar "las preocupaciones de negocios y comunidades en Irlanda del Norte", en un clima que calificaron en el comunicado de "cordial y constructivo".

Thank you @MarosSefcovic for meeting @chhcalling and me in London. We share the same focus – finding the best outcome for Northern Ireland. Today's progress on data sharing marks a positive step in discussions on the NI Protocol. pic.twitter.com/vMSpK9OwlA