El 'avión del juicio final', el 'búnker' de Putin en caso de guerra nuclear

Desde el inicio de la invasión rusa al país ucraniano se habla mucho sobre la posibilidad de una guerra nuclear. En caso de que el conflicto bélico llegara a este punto, el propio presidente ruso, Vladimir Putin, ya contaría con un refugio para permanecer protegido junto a sus altos mandos de confianza, desde donde incluso podría seguir dirigiendo el país.

El Il-80, conocido popularmente como el 'avión del juicio final', sería el centro de mando itinerante del máximo dirigente ruso según su propio diseño. Realizado con la última tecnología disponible, son pocos los detalles que se conocen sobre el mismo dado el secretismo imperante alrededor del propio país.

Diseñado para mantener a salvo a los altos mandos

La OTAN lo conoce con el nombre en clave 'Maxdome' y realizó su primer vuelo en el año 1985. No obstante, las primeras entregas del Ilyushin Il-80 no se realizarían hasta el año 1987 tras ligeros cambios en su estructura. Este avión de fuselaje ancho consta de cuatro motores Il-86 y fue adaptado para el servicio militar mediante un puesto de mando aerotransportado. Occidente no obtuvo pruebas fotográficas de este modelo hasta bien entrado el año 1992, según se cree por el retraso provocado por la caída de la URSS que ocasionó que no se incorporara al servicio activo hasta el año 1991.

Las Fuerzas Armadas de Rusia cuentan, según se cree, con hasta cuatro aviones de estas características, cuyo objetivo principal es apoyar las operaciones de los gobernantes rusos en caso de guerra nuclear. De hecho, su diseño proporciona "un cuartel general flotante", manteniendo a salvo a los altos cargos rusos. Los cuatro aviones componen parte de la 8ª División de Aviación de Propósito Especial desde el Aeropuerto Chklovski.

Justo encima de la cabina se puede apreciar una protuberancia rectangular a lo largo del fuselaje, seña identificativa del Ilyushin Il-80. Esta zona es la encargada de albergar una potente red de comunicaciones por satélite. Asimismo, en la parte delantera se encuentra instalada una sonda de combustible que otorga a la nave la capacidad de mantenerse en el aire largos períodos de tiempo. No cuentan tampoco con ventanas externas a fin de reforzar la protección en casos de explosiones nucleares o pulsos electromagnéticos

Actualmente, las previsiones apuntan a que el gobierno ruso se encuentra trabajando para modernizar estas naves por diseños más modernos y que cuenten con mayor capacidad, tal y como confirmó en el año 2021 la agencia RIA Novosti: "Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas recibirán dos puestos de mando aéreo basados en el Il-96-400M. Uno se encuentra ya en producción". Estos Il-96-400M contarán con el doble de alcance y podrán ejecutar directamente las órdenes recibidas en un radio de 6.000 kilómetros, incluidas las comunicaciones con la flota de submarinos nucleares.