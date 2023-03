Investigan la agresión a un motorista que perdió el control del vehículo y atropelló a una mujer en Medina

Un motorista ha sido agredido tras perder el control de su moto en un paso de peatones y atropellar a una mujer que se encontraba en la acera y que dio negativo en test de alcohol y de drogas.

Tras el incidente, el joven conductor fue increpado por dos personas, un suceso que ha sido denunciado en las redes sociales por la Policía Local de Medina Sidonia, que califica de "un hecho lamentable que no tiene justificación alguna". Añaden en su cuenta de facebook que "de la misma manera que la policía no va repartiendo galletas a todo el que cometa un ilícito administrativo, penal o civil, rogamos que no nos tomemos la justicia por nuestra mano porque si todos hacemos eso vamos a tener que montar una fábrica de galletas asidonenses con sabor a alfajor las cuales estarían muy ricas, pero llegar a las manos no es la solución ni el reproche legal que corresponde".

Con todo, la Policía Local está investigando las causas del suceso en el que también intervino la Guardia Civil, y le desea una pronta recuperación a la persona atropellada. Además, recomienda a las víctimas de accidentes viales que acudan a un abogado u abogada especialistas en accidentes de tráfico y sigan sus recomendaciones, cumplan los plazos y reclamen en tiempo y forma.