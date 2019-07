Indignación con Competencia por sus trabas al aeropuerto

Existe un borrador de Aena que considera necesario que el aeropuerto de Jerez disponga de una inversión de unos 45 millones para la ampliación de su pista. Era una antigua demanda del sector turístico gaditano, que veía cómo así el aeropuerto podía acoger, a su capacidad completa, a los grandes aviones como Boeing 737-800 o el Airbus 320-200, lo que convertiría el destino en más competitivo. El borrador de Aena parecía darles la razón.

Para sorpresa de todos, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, el organismo público que vela por las buenas prácticas en los distintos mercados, ha emitido un informe contrario al borrador de Aena y propone que, en vez de ampliar el aeropuerto de La Parra, se busquen destinos alternativos. Estos destinos no son otros que los dos principales rivales del aeropuerto de Jerez, operados igualmente por Aena, Sevilla y Málaga.

“El aeropuerto de Jerez dispone de una capacidad teórica de 2,7 millones de pasajeros, según estimaciones del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente, estando, por tanto, en 2018 (1,1 millones de pasajeros) en un porcentaje de utilización inferior al 50%”, según el informe de Competencia en el que se considera innecesaria la inversión y la ampliación.

Stefan De Clerck, presidente de la Asociación de Hoteles de la Provincia, mostraba ayer su indignación y tomaba este informe como una afrenta más a la provincia: “Es una ofensa más a la provincia, que se queda fuera de todos los planes. No se le incluyó en el eje de ciudades turísticas de Córdoba-Málaga-Granada-Sevilla, el AVE que no llega a Cádiz, la histórica traba de la autopista de peaje.... Es muy negativo y es hora de decir a las administraciones públicas que miren un poco más a Cádiz”.

Stefan de Clerck "No entiendo que si Aena piensa que es necesario Competencia diga que no lo es”

Para De Clerck, “el potencial de crecimiento del aeropuerto de Jerez es enorme. Contando con la infraestructura necesaria, como es esta pista ampliada, será posible la llegada de más visitantes a su punto de destino y no a aeropuertos que se encuentran a más de cien kilómetros del alojamiento. Yo no entiendo que si Aena entiende que es necesario, quién es Competencia para decir que no lo es”.

La ampliación de la pista del aeródromo jerezano no es una materia nueva. Aparecía ya en el Plan Director de AENA, que data de 2011, si bien era un momento de plena crisis en la que uno de los ejemplos recurrentes del despilfarro de los años de la burbuja eran los aeropuertos sin aviones (Castellón, Ciudad Real...) Las inversiones en infraestructuras se paralizaron casi al completo y el aeropuerto de Jerez, que había obtenido su record de visitantes en 2008 aproximándose a los dos millones, se quedó sin las obras y empezó a perder viajeros alarmantemente.

Esta situación parece haberse superado y cada año va aumentando el número de aviones y de visitantes, con un repunte de los vuelos desde Alemania.

Es por eso que Chiclana, donde está el enclave turístico del Novo, donde un altísimo porcentaje de sus visitantes es turismo alemán, estas trabas escuecen especialmente. “Para Chiclana es importantísimo que se desbloquee cuanto antes las dudas en cuanto a la ampliación del aeropuerto de Jerez”, expresa la delegada municipal de Turismo, Ana González, quien recuerda que el municipio chiclanero es el más potente de la provincia en cuanto al turismo con más de 12.000 plazas hoteleras.

Mamén Sánchez "Hemos pedido a nuestros diputados que lo lleven a enmienda de los Presupuestos”

La edil subraya que la ampliación del aeropuerto de La Parra es una infraestructura estratégica para el destino Chiclana y recuerda que año tras año crecen el número de turistas “por eso es clave para nosotros que a su vez crezcan los equipamientos, sobre todo en los referente a las conexiones aéreas, un tema que siempre sale a relucir en las conversaciones con los implicados en los sectores turísticos. En este sentido, González señala que un buen número de turistas que vienen a Chiclana proceden de Madrid, País Vasco y Alemania “y no es lo mismo estar en Chiclana en algo más de media hora desde Jerez que en más de una hora desde Sevilla o Málaga”.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, también ha entrado en el debate y ayer hizo un análisis del informe de Competencia tras haberlo conocido por la prensa: “me parece que el coste que dice que tiene la ampliación de la pista es excesivamente elevado y es cierto que Jerez tiene aeropuertos cercanos, pero también lo es que nosotros queremos desarrollar el aeropuerto de Jerez con más vuelos, que queremos desarrollarlo porque este es un sitio privilegiado, no sólo Jerez sino toda la provincia”.

El Ayuntamiento de Jerez no comparte el criterio de Competencia porque cree que “tenemos que ir pensando en el futuro e igual que hace tres años el aeropuerto estaba bajo mínimos, cada año vemos como nuestro aeropuerto sigue creciendo, teniendo más vuelos y más pasajeros, y unas obra de estas no se hace en tres días”.

Sánchez alude al antiguo plan director para impulsar uno nuevo y que “esa obra sea un futurible para la ciudad y, de hecho, nosotros siempre lo hemos trasladado así”.

No hay ninguna idea de presentar una queja por el informe de Competencia y lo que quiere la alcaldesa de Jerez es que se constituya el nuevo Gobierno para tener una ventanilla a la que acudir. Una vea que se conozca el ministro del ramo, se le dará a conocer que el aeropuerto es una de sus apuesta “y será una de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que hemos pedido a nuestros diputados”.