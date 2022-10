'Tensión', la nueva canción del dúo jerezano Clonet x Shout

Clonet x Shout, alter ego de los jóvenes jerezanos Pablo y Álvaro, presentaron recientemente en Youtube 'Tensión', la nueva canción del dúo que mezcla, en esta ocasión, los géneros musicales del pop y el reggaetón.

Clonet x Shout rondan la veintena y, a pesar de su exultante juventud, ya cuentan con tres años de experiencia en la grabación de canciones. Son autodidactas, componen las letras de los temas y sus propios sonidos en sus temas que luego cuelgan en su canal de Youtube.

Acumulan una decena de grabaciones y ya cuentan con 1.350 suscriptores. Dos de los vídeos, 'La última canción' y 'Estoy bien' registran más de 41.000 y 31.000 reproducciones, una cifra extraordinaria para un grupo novel.

Esta es la letra de 'Tensión':

Ven a hacerte el bluntEstoy volando como un aviónSi me mira' tú me pone' en tensión

Bailando hasta que no quede alcohol

Ven a hacerte el bluntEstoy volando como un aviónSi me mira' tú me pone' en tensiónBailando hasta que no quede alcohol

Baby no me mientas si me acerco se te notaMiras para un lao' haciéndote la locaIgnora el pasao' conmigo ya no estás rota

Por si no lo sabesMmmmmmmPor si no lo sabesMmmmmmm

Ella lo mueve tan rico listo quiere que la partaQuiere quе le déY que le déPеro después siempre pasaMe llama' y paso por tu casa

Si la miro' ella me pone' en tensiónMe acerqué la noche lo pidióComo tú no puede haber un clonSi la miro ella me dice

Ven a hacerte el bluntEstoy volando como un aviónSi me mira' tú me pone' en tensiónBailando hasta que no quede alcohol

Ven a hacerte el bluntEstoy volando como un aviónSi me mira' tú me pone' en tensiónBailando hasta que no quede alcohol

Baby no, tu ere' mi gataPrincesa Dior, de eso se trataBailando CalderónA ella le encantaQue siempre bailemos y no pase nada

MmmmmmmPor si no lo sabesMmmmmmm