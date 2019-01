El Coro del Villamarta estrena dirección y busca nuevas voces

Tras la marcha de Joan Cabero, director del Coro del Villamarta desde 2014, la formación estrena dirección técnica de la mano de José Ramón Hernández y Ana Belén Ortega. Ambos han unido sus conocimientos para dirigir esta formación nacida en 1997. Se han estrenado nada menos que con la ópera ‘Orfeo y Eurídice’ de W. Gluck, bajo la dirección escénica de Rafael R. Villalobos y musical de Carlos Aragón, que se representó días atrás.

Especializado en la dirección orquestal y en la composición, director de Conservatorio Joaquín Villatoro y de la Joven Orquesta de Xerez (ahora en stand by), José Ramón Hernández lo dirigirá, pero no lo hará solo. “Cuando me ofrecieron el puesto vi las cosas que podía aportar, pero también estimé oportuno que hubiera una dirección coral especializada”, que es la que lleva Ana Belén Ortega, profesora de coro del mencionado conservatorio. Antes, estas dos figuras las asumía Cabero, quien dirigió cuatro temporadas el Coro Nacional de España. Hernández ya sabe lo que es trabajar con el Coro porque lo ha dirigido para propuestas puntuales como el ‘Miserere’ de Hilarión Eslava, el ‘Stabat Mater’ de Beigbeder o ‘El Mesías’ de Haendel, pero con orquesta incluida.

Con una filosofía de trabajo similar, “esto hace que los dos podamos funcionar bien en equipo. Los dos somos instrumentistas de viento pero yo estoy especializada en la dirección coral, es decir, en conocimiento del instrumento coral, técnica gestual y formación vocal. En mi caso –dice Ortega–, mi trabajo está más indicado al aspecto técnico vocal, del texto, algo que revierte en la expresividad e interpretación”. “Yo hago conjunto y ella va allanando ese terreno, puliendo desde los textos a cuestiones puramente musicales”, añade José Ramón, quien aceptó el reto “como otro reto más, aunque no estoy muy vinculado al mundo de la ópera, sino más al sinfónico e instrumental. No había dirigido antes un coro lírico en exclusividad. Mi motivación es enfrentarme a un reto que desconocía, algo que me tomo como un aprendizaje, que conocía aunque no había vivido en primera persona”.

Un sueño hecho realidad para ambos, “un regalo”, dicen, “porque del entorno, el del Villamarta es el mejor coro que hay". “Para mí también es un reto porque este repertorio para mí es una novedad, la lírica, que ahora se convierte en una especialización”, cuenta Ortega.

Aseguran que Cabero ha dejado el listón muy alto, “algo que los dos agradecemos porque ha marcado una buena senda, a la que le iremos dando nuestra personalidad. Ha sido un comienzo muy grato”. Mantener su nivel (del Coro) y ayudarlo a evolucionar son los objetivos de la nueva dirección. “Es un Coro que tendrá que ir evolucionando y me sorprende el buen nivel, no sólo como cantantes, sino como actores. No sólo se limitan a cantar sino que forman parte fundamental de todo, con papeles algo más que secundarios”.

Otro de los objetivos que se plantean es que “no sea sólo un coro lírico, sino que haga otro tipo de repertorios como sinfónicos, a capela... Sobre todo, para hacerlos crecer como coro. Ya han hecho otras cosas fuera de la escena del Villamarta”.

¿Qué hay que mejorar? “Pues lo que casi ocurre en cualquier entidad amateur, que se depende mucho del compromiso de la persona. Y es que no es fácil mantenerlo porque son dos ensayos semanales, así que su compromiso es fuerte. Si un día faltan más de la cuenta hay un desequilibrio”.

El Coro tiene unos 45 miembros activos vocalmente y como asociación son en torno a 60. En la producción de 'Orfeo y Eurídice’ participan unos 40. “Ha sido nuestra primera experiencia y ha sido muy buena. Hemos tenido tiempo de trabajarla y ha sido de forma relajada. Nos alegra ver al Coro con tantas tablas y experiencia, se nota que hay muchas óperas detrás. Su actitud es muy profesional”.

Hay que destacar que el Coro Titular del Villamarta, tal como le gusta llamar al presidente de la entidad, José Ramón López, necesita voces graves masculinas. Las personas interesadas pueden mandar un correo a coroteatrovillamarta@gmail.com, en el que indique que está interesado en formar parte de él y su número de teléfono. “Las audiciones que hacemos para el Coro son fuertes porque hay mucha gente que quiere entrar, pero hay que mantener un estándar de calidad vocal. Y es que no es un coro profesional (semi) pero hace funciones profesionales. Es más que un compromiso de asistir a los ensayos”, destaca López. Las audiciones se anunciarán próximamente.