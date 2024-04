Fredes Insa llevará a Jerez y Sevilla su musical 'Ilumíname' para recaudar fondos para niños con cáncer

El musical 'Ilumíname' de la Escuela de baile Fredes Insa, que se pondrá en escena en el Teatro Villamarta y, por primera vez, en el Teatro la Maestranza de Sevilla y cuyo objetivo de recaudar fondos para los niños con cáncer, se presentó este pasado miércoles en Jerez de la Frontera

El acto, que ha tenido lugar en el Auditorio de la Fundación Cajasol,contó con la ssistencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, los delegados Francisco Zurita y Yessika Quintero, así como numerosos padres y alumnos de la Escuela.

La alcaldesa ha destacado los valores humanos que atesora Fredes Insa que "siempre está cuando más se la necesita. Con citas culturales como el musical 'Ilumíname' engrandeces aún más nuestra ciudad y fortaleces el espíritu de colaboración que tanto valoramos. Esta dedicación desinteresada es un ejemplo para todos y tu contribución a causas benéficas nos recuerda la importancia de unirnos para apoyar a los más vulnerables".

La alcaldesa también ha recordado que Fredes Insa colabora desinteresadamente en la Cabalgata de Reyes Magos y en otras actividades culturales de la ciudad.

"La influencia de Fredes Insa abre puertas a oportunidades que van más allá del escenario, enseñando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la confianza en uno mismo. Tus alumnos no solo están aprendiendo pasos de baile, sino lecciones de vida que les acompañarán siempre. Gracias por despertar, no sólo el espíritu artístico sino por cultivar a artistas comprometidos. Vuestra Escuela no sólo enseña arte sino el valor de la solidaridad, el trabajar por los más desfavorecidos y ayudar al que más lo necesita".

Por su parte, Fredes Insa ha explicado que este año han dado el salto al Teatro de La Maestranza de Sevilla porque "gran parte de los pacientes oncológicos infantiles de Jerez siguen su tratamiento en el Hospital Virgen del Rocío por lo que intentamos conseguir ayuda para los más pequeños y sus familias cuando tienen que estar ingresados en la capital hispalense".

La Escuela cuenta con la ayuda de Andex, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, y la Asociación Española para los efectos del tratamiento del cáncer (AEetc).

El objetivo de este 2024 es recaudar fondos para aliviar a las familias en los gastos que se generan a raíz del internamiento, desplazamientos a hospitales, desplazamientos a otras ciudades, gastos en farmacia, alojamiento de las familias, rehabilitación, fisioterapia y prótesis.

Por su parte, la AEetc destinará lo recaudado a la creación de un espacio de terapia deportiva en el Hospital Virgen del Rocío.

Musical 'Ilumíname'

'Ilumíname' es el séptimo musical que Fredes Insa pone en escena con fines benéficos. Se sitúa en el Londres posterior a la Revolución Industrial y contará con la participación de 350 alumnos, de 4 a 80 años, y 100 voluntarios, dos decorados y más de 600 disfraces.

El objetivo es reunir a 5.600 espectadores potenciales que pondrán su granito de arena en conseguir el objetivo solidario de este año.

Las actuaciones serán el 21 y 22 de junio en el Teatro Villamarta de Jerez. A las 21 horas, el día 21, y a las 17.30 y 21 horas, el día 22. Y el 29 de junio en el Teatro La Maestranza de Sevilla.

El año pasado, el objetivo solidario eran sillones-camas y se consiguió antes de levantar el telón de la obra 'El Circo de la Alegría' gracias a la aportación de un benefactor a lo que se sumó más de 45.000 euros de taquilla que se canalizó a través de la Fundación Manolo Maestre.