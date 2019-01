Ismael Jordi hace doblete en Zúrich con ‘Rigoletto’ y ‘Lucia de Lammermoor’

El tenor jerezano Ismael Jordi permanecerá en Zúrich hasta finales del mes de marzo, ciudad en la que hará doblete. Por un lado, pondrá en escena la ópera ‘Rigoletto’ de Giuseppe Verdi, en el papel del Duque de Mantua, en seis funciones en la Ópera de Zúrich, con la dirección musical del valenciano Gustavo Gimeno.

“Una producción propia de Zúrich que nunca he cantado, muy moderna, que se desarrolla en torno a una mesa. Una producción inteligente, muy buena”. La primera función será hoy y la última el 9 de febrero. Jordi destaca la dirección de Gimeno, “la verdad es que me ha impresionado su elegancia y cómo cuida al cantante. Muy bien, ha sido una sorpresa. Es un chico muy joven que tiene un gran futuro”.

Una vez que finalice ‘Rigoletto’, comenzará los ensayos de a ‘Lucia di Lammermoor’ de G. Donizetti, en el papel de Edgardo, con la dirección musical de Nello Santi. Es la quinta vez que lleva ‘Lucia’ a Zúrich, “y es muy bonito que durante tantos años cuenten conmigo para cantar este papel”, apunta el tenor.

Una producción que se estrenó en 2008, en la que Jordi tuvo que sustituir por enfermedad a un tenor, y desde entonces han contado con él para todas las funciones. Una producción que alquiló el Liceo de Barcelona y que Jordi protagonizó junto a Juan Diego Florez. “Es una producción moderna a la que le tengo mucho cariño a lo largo de mi carrera”. ‘Lucia’ comenzará el 22 de febrero y concluirá el 19 de marzo.

Tras pasar la Semana Santa en su tierra, llevará a cabo “algo que me hace mucha ilusión que es la nueva producción de ‘Doña Francisquita’ en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en el papel de Fernando. Y me apetece mucho porque hace tiempo que no canto zarzuela y lo hago junto a mi amigo José Luis Sola. Será del 14 de mayo al 2 de junio”. La dirección musical es de Óliver Díaz y la escénica de Lluís Pascual.

Comienza el año 2019 con buen pie tras haber cosechado en 2018 éxitos como haber debutado en Seúl en la Ópera Nacional de Corea, con ‘Manon’ de Jules Assenet, en el papel de Le Chevalier Des Grieux; en Montreal (Canadá) también fue su primera vez, pero con la ópera ‘Romeo y Julietta’, obra con la que también debutó en Atenas, en el Teatro Nacional de Atenas y fue el encargado de abrir la temporada operística de la Ópera de Roma, con ‘Rigoletto’,