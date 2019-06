La Junta aprueba una profunda reforma de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ya advirtió Fernando Francés, el hombre fuerte de la consejera Patricia del Pozo, que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) necesitaba una reforma en profundidad y desde este lunes ese proceso ha empezado a ser oficial, con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la modificación del decreto (103/2011) que regula los estatutos de la empresa pública dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

El consejero de Presidencia, Administraciones Pública e Interior, Elías Bendodo, ha denunciado en rueda de prensa que hasta ahora la Aaiicc venía dedicando "tan sólo uno de los 24,6 millones de su presupuesto a la acción cultural para toda Andalucía". Acompañado en su comparecencia por la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Bendodo ha afirmado que en el funcionamiento de la agencia "se escenifica el modelo de gestión del gobierno socialista".

La Aaiicc, ha explicado la mano derecha del presidente Bonilla, "tiene 483 empleados y un presupuesto de 24,6 millones de euros, de los cuales 18 millones se dedican a pagar nóminas, cinco a gastos generales de mantenimiento, y queda un millón para la acción cultural para toda Andalucía". "Este modelo del gobierno socialista lo ha reproducido en infinidad de órganos en Andalucía. Se han creado órganos inflados de personal y la nómina ha consumido la mayor parte del presupuesto, y al objetivo para el que se constituyeron esos órganos se ha dedicado una ínfima cantidad", ha afirmado Bendodo tras calificar la gestión de los gobiernos andaluces del PSOE como un "auténtico disparate".

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ha señalado por su parte que la norma aprobada por el Ejecutivo andaluz afecta a dos unidades de la agencia y que este decreto "es la consecuencia directa de la auditoria de intervención que se hizo al principio sobre 12 entes, dos de ellos culturales, y que puso de manifiesto una agencia claramente desorganizada, con muchas dificultades para acceder a las subvenciones y con situaciones tan extravagantes como que las unidades de comunicación y diseño dependieran del servicio de comercialización de yacimientos arqueológicos".

¿Despidos? No se descartan...

"El objetivo es que el personal sepa perfectamente cuáles son sus funciones y pueda desempeñarlas correctamente, creando así un sistema de trabajo que facilite procesos de evolución, desarrollo y efectividad dentro de la agencia, y de esta forma conseguir dar mejor servicio a los profesionales de la cultura y a los ciudadanos", ha apuntado la consejera, quien al ser preguntada sobre si habrá despidos, ha eludido la respuesta, o al menos no lo ha descartado, al limitarse a afirmar que "son situaciones muy sensibles que hay que tomar con mucha serenidad".

"Hasta que no veamos cómo funciona todo con la nueva estructura no podemos tomar este tipo de decisiones", ha añadido Del Pozo antes de afirmar que "gran parte del problema" de la Aaiicc era "la desmotivación del personal".

Nuevo organigrama

Sobre la nueva organización de la agencia, la consejera ha apuntado que la Dirección de Programas de Fotografía pasa a ser la Dirección de Artes Visuales y la Dirección del Instituto Andaluz de Promoción Cultural se convierte en la Dirección de Música y Artes Escénicas.

En el caso de la nueva Dirección de Artes Visuales, Del Pozo ha indicado que el cambio responde "a la necesidad de identificar a esta unidad con la realización no sólo de los programas de fotografía, sino también con otras manifestaciones comprendidas en las artes visuales, como el dibujo, la pintura o expresiones artísticas más actuales como el denominado arte de acción, claro exponente de los distintos lenguajes contemporáneos y del uso de las distintas tecnologías en los procesos creativos".

Por su parte, la Dirección del Instituto Andaluz de Promoción Cultural se convierte en la Dirección de Música y Artes Escénicas, "denominación más descriptiva de los programas de fomento que lleva a cabo la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales", ha añadido la consejera.

Para Del Pozo, este nuevo organigrama "marca claramente las competencias y líneas de acción del ente público, dotándolo de mejor operatividad y eficiencia, tanto en su funcionamiento interno como en la relación con los agentes culturales y ciudadanos".

Al mismo tiempo, ha agregado que se consigue que las disciplinas culturales dependan directamente de direcciones con sus competencias naturales. De este modo, ha explicado, existirán direcciones con claras líneas de actuación para el Centro Andaluz de las Letras, el Instituto Andaluz del Flamenco, Música-Artes Escénicas y el Centro de Artes Visuales. Este último, además, se dotará de más competencias con la ampliación de los programas de fotografía, "con el objetivo de dar mayor importancia a un sector de la cultura hasta ahora casi olvidado por la agencia".

Una gestión "más eficiente"

Otro de los puntos destacables del nuevo decreto es que los servicios transversales dependerán de la Secretaria General Técnica de la Aaiicc, que dará más importancia a la financiación a través de fondos europeos. El cambio "pretende también corregir errores organizativos, ya que la mayoría de las disciplinas culturales dependían de una sola dirección, y al mismo tiempo existían direcciones sin apenas contenido", ha asegurado Patricia del Pozo.

En relación a los datos de presupuesto expuestos por Elías Bendodo, la consejera de Cultura ha explicado que "como el millón de euros dedicado a acción cultural era insuficiente", lo que se hacía anteriormente era que "se sacaba otro millón de euros más para actividades culturales ahorrándose en personal y se arañaba en excedencia o bajas por enfermedad".

Pero, ha agregado, "como esto tampoco era suficiente, incorporaban 1,3 millones del apartado de las subvenciones en reintegros de subvenciones no ejecutadas o satisfechas, es decir, expedientes de reintegro sobre el cero que ponían en circulación de subvenciones para rescatar de nuevo 1,3 millones que no podía ir a actividades y no podía ni siquiera quedarse en la agencia".

"De este modo, la agencia, una vez concedidas las subvenciones, se convertía en instrumento recaudador que ponía todo tipo de dificultades a los creadores y pymes de la cultura para dificultar su justificación y poder completar el presupuesto”, ha lamentado Del Pozo, que ha destacado que "evidentemente esto se acabó, nunca más va a volver a producirse".

Al respecto, ha añadido que en el presupuesto de 2019 "se ha incorporado a gastos de funcionamiento más de un millón de euros para poder seguir avanzando y poder terminar programas que dejaron sin consignación presupuestaria". "Los 2.300.000 euros consignados para subvenciones irán directamente a ello, y nuestra intención es ejecutar al cien por cien", ha subrayado.