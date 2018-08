'Somos Luz', la búsqueda de la creatividad a través del teatro

La asociación de teatro independiente 'Somos Luz', nacida en la ciudad hace diez meses, lleva por bandera la búsqueda de la originalidad, la creatividad y la libertad en cada movimiento que realizan. Es decir, "salir de la cultura establecida, aquella que aparece en los libros". Así lo define Ana Selma, actriz teatral y presidenta de esta asociación, que se encuentra sumergida de lleno en este nuevo proyecto y que a día de hoy cuenta con doce personas implicadas.

Esta asociación teatral busca "iluminar a las personas con luz propia" - de ahí el nombre- y conectarse con el principio de la vida. Aunque todo ello lo hacen bajo la participación de actores y actrices de perfiles completamente diferentes. El actor más pequeño tiene 15 años y a partir de éste todas las edades y características de sus componentes tienen pocas similitudes, más allá de su amor a la interpretación. Uno de ellos es chileno y relata que "un día vine a probar y dije: esto es lo mío".

Algunos de estos actores y actrices jamás se habían subido a un escenario antes de conocer a Ana. "Algunos no sabían ni andar en el escenario", cuenta la presidenta de 'Somos Luz', aunque ya lo hacen "maravillosamente". Ana Selma insiste en la originalidad de esta asociación, en la que afirma que "no pretendemos hacer el típico teatro tradicional, sino que cuidamos las miradas, cómo andamos y, sobre todo, buscamos seducirnos a nosotros mismos".

Y es que la originalidad y la creatividad en esta asociación no puede ser debatida, ya que van a presentar próximamente su primera obra y, al igual que las venideras, será completamente única. La seguridad de Ana Selma ante esta afirmación es total. "No puedo anunciar aún la obra, pero sí que puedo decir que nadie antes ha realizado nada igual", asegura. La hija de ésta, componente de la asociación y encargada de las redes sociales, comunicación y guión, cuenta que "no es la típica obra literaria en la que antes de empezar ya muchos espectadores sabemos como termina. Esta asociación va a generar un contenido inédito, por lo que el factor sorpresa es clave".

Ante este tipo de contenido, la dificultad en su creación es añadida. No existe un modelo a seguir, por lo que hay que crear unos personajes inventados, con una forma de andar, un guión y sin poder fijarnos en nada, "porque nunca antes se ha hecho nada parecido", insiste Ana Selma.

Las dudas que surgen ante estas afirmaciones son numerosas, pero Selma se encarga de disiparlas. Ésta piensa en un tema nunca visto antes, reflexiona sobre él, lo analiza, lo indaga y a partir de ahí busca información y se impregna de ello. "Cuando encuentra un tema que le gusta, hace una tesis doctoral sobre él. Empezamos de cero totalmente", asegura uno de los componentes de la asociación.

A pesar de que el factor sorpresa es clave en lo que quiere transmitir en sus obras este grupo independiente, no es su único 'arma'. A través de este desconocimiento del público, quieren conseguir que se valore la naturaleza transmitiendo cosas que, quizás, se han perdido con el tiempo o que están ahí pero las personas no se dan cuenta porque no les toman importancia. Es decir, "una llamada a la reflexión".

Ya se encuentran inmersos en los ensayos de su primera obra. Algo que conlleva unos gastos económicos importantes, tan sólo en vestuarios, iluminación y transporte de materiales, y que esta asociación ha podido sufragar a través de la venta de 1.000 papeletas y la aportación de numerosas empresas en materia de publicidad.

La presentación, que aún no tiene fecha fijada, será en Jerez, aunque "la Sala Compañía está bastante mal acondicionada", cuenta Selma. Además, "tampoco queremos un teatro al aire libre, porque creemos que se dispersan las miradas del público". Por lo que el lugar de representación de su primera obra aún está por ver.

'Somos Luz' no sólo quiere difundir una cultura alternativa a través de sus obras teatralizadas, también se mueven por redes sociales diariamente para compartir conocimientos culturales e interactuar con las personas. Este hecho se encuentra ejemplificado en su página de Facebook, donde la asociación comparte continuamente todo tipo de elementos relacionados con la cultura "diferentes a lo que la sociedad nos tiene acostumbrados", apunta Ana Selma.