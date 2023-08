Pitingo estrenará su próximo disco 'Soulería de ida y vuelta' en el Tío Pepe Festival

Jerez ha sido la ciudad elegida por Antonio Manuel Álvarez 'Pitingo' para presentar su nuevo disco, 'Soulería de ida y vuelta', un trabajo que espera lanzar en las próximas semanas. El artista onubense se encuentra estos días ultimando los detalles de este próximo compacto, en el que pone de manifiesto su conexión y relación con la cultura y la música de Latinoamérica, emulando a aquellos cantes que se popularizaron en España a finales del XIX y principios del XX.

Vuelve usted a Jerez después de seis años...

Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de cantar en Jerez, una ciudad que corre por mis venas porque mi madre es de allí. Para mí es un privilegio y una alegría poder actuar en esta tierra, un lugar al que me gusta visitar cada vez que puedo. De hecho, cuando tengo ocasión, me gusta venir a Jerez, comerme una buena berza y pasear por sus barrios flamencos como Santiago, La Plazuela...

Se estrena en el Tío Pepe Festival, ¿qué referencias tiene?

Sinceramente, muy buenas, y no sólo en España sino también fuera del país. Es un festival que ha nacido relativamente hace poco pero que se ha consolidado con mucha rapidez. La verdad es que había tenido opciones de ir durante estos últimos años, pero unas veces porque no me cuadraba la agenda y otras porque ya estaba todo cerrado, no he tenido la ocasión. Pero este año sí, me hace ilusión cantar ahí y compartir programas con artistas como Tom Jones, Estrella Morente o Rubén Blades, por decir algunos. Además, el marco es diferente a todos y especial, creo que también le da ese toque de distinción.

¿Y qué propuesta traerá el 12 de agosto?

Pues hemos elegido Jerez y el Tío Pepe Festival para comenzar nuestra gira y presentar mi nuevo disco, 'Soulería de ida y vuelta'. Es un disco que estamos terminando ahora mismo, y que se ha grabado en directo. El título surge de ese constante intercambio cultural que tengo con los países de Latinoamérica, donde en los últimos años he trabajado mucho. Personalmente, me encanta la cultural y la música de países como Méjico, Puerto Rico, Santo Domingo...y bueno, toda eso lo he querido plasmar en este nuevo disco. De alguna forma es una reivindicación de lo mestizo. Yo me considero mestizo, porque soy hijo de un gachó y una gitana, o sea que en mi propio ser ya llevo ese intercambio de culturas.

Cuéntenos algo más de ese nuevo trabajo...

Bueno pues que la idea es que salga al mercado en las próximas semanas. He grabado 12 temas y es quizás muy variado musicalmente porque aparte de que intervienen músicos de todas partes del mundo, no me olvido del flamenco, eso lo llevo conmigo. De hecho, he grabado una bulería que empieza de manera muy ortodoxa y acaba con una evolución hacia la música mejicana, porque intervienen unos mariachis. También tenemos un coro de góspel, en fin, como digo, musicalmente es muy variado.

(...)

Pero quizás lo que más me enorgullece de este disco es que artistas a los que he admirado desde niño, me ofrezcan su confianza. El disco tiene temas inéditos, y otros temas versionados. Por ejemplo, hemos querido hacer un homenaje a artistas vivos, gente como Gloria Stefan, Carlos Vives, Juan Luis Guerra...y claro, que le mandes tu trabajo y ellos los acojan con tanto entusiasmo y te den el beneplácito para poderlos interpretar, es una cosa muy bonita, es quizás una de las cosas más llamativas que te pueden pasar como artista.

O sea que le espera un final de año especialmente intenso...

Sí porque comenzamos la gira en Jerez, luego vamos a estar en San Javier, en Murcia, luego también en Santander, en Puerto Rico, Punta Cana y la terminamos en el Wizink de Madrid. Aparte estaré también en Marbella con Noa y justo después nos marcharemos para sudamérica para comenzar otra gira.

Después de la época tan mala que habéis pasado los artistas con la pandemia, todo eso sabe a gloria...

(Risas) Imagínate. La pandemia nos ha hecho que miremos las cosas de otra manera. Ahora ya no nos quejamos porque haya mucho trabajo, le damos mucha importancia a los que hacemos. Fue un año y medio muy duro, a mí por ejemplo se me cayeron de golpe 150 conciertos, ¿tú sabes lo que es eso? Pero igual que a mí a todos los músicos, y ha habido gente que lo pasó muy mal.

En diciembre cumplirá 20 años en la música, ¿le ha pasado muy rápido?

Sí y no. Está claro que a veces cuando miras atrás y ves que todo ha sido rápido, pero también, cuando te paras a pensar y lo analizas, te das cuenta que has hecho muchas cosas. Lo que me hubiera gustado es disfrutar más de algunas de esas cosas que me han pasado, porque a veces, yo diría que por la propia edad, uno no disfruta. Si pudiera volver atrás, las disfrutaría, con la experiencia que tengo ahora, muchísimo más. Pero bueno, no me quejo, la música me ha dado mucho y creo que a mis 43 años todavía tengo muchas cosas que decir.

Estuvo usted la pasada semana en el cumpleaños de José Luis López 'El Turronero'. Vaya cumpleaños, ¿no?

Bueno, fue muy bonito y nos lo pasamos muy bien. José Luis es una persona a la que admiro. La conozco desde hace muchísimos años, de hecho le llamo 'tito'. Aunque pueda parecer otra cosa, es una persona muy comprometida con la sociedad y ayuda a mucha gente, pero claro, eso no sale en los medios, sobre todo porque él prefiere estar en segundo plano. Ayer mismo me llamó para pagar la operación de unos niños. Cosas así, es una persona con un gran corazón.

Ya que vuelve usted a Jerez, ¿le escucharemos cantar por derecho?

A mí me gusta mucho volver a mis orígenes en mis conciertos. Siempre digo que lo que yo hago no es flamenco, pero sí que me gusta de vez en cuando sentarme, pararme y hacer una soleá de Mojama o una seguiriya del Marruro. Me gusta sobre todo hacerlo cuando salgo fuera de España, donde el flamenco es una música muy considerada.

La Junta quiere ahora introducir el flamenco en las escuelas, ¿qué le parece?

Que se debería haber hecho mucho antes, pero bueno, nunca es tarde. Considero que los niños deberían conocer una música como el flamenco, y no lo conocen. A mí me llama la atención cuando salgo a Sudamérica que los niños conocen todas las claves, los cantes y los bailes de su país, conocen su folclore, pero aquí en España no. El flamenco es una de las músicas más importantes del mundo, y por ella sienten pasión los artistas más grande, pero en España, por desgracia, no nos lo creemos. Igual que se hizo en Estados Unidos con el soul o el jazz, se debería hacerse en España con el flamenco, pero lamentablemente, no sabemos venderlo. Ojalá este paso de acercarlo a las escuelas pueda servir en el futuro para ello.