Presentan hoy en la Bonald la biografía de De Ory

La Fundación Caballero Bonald acogerá hoy, a las 20 horas, la presentación del libro 'Prender con keroseno el pasado. Una biografía de Carlos Edmundo de Ory', de José Manuel García Gil, Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2018, publicado por Fundación José Manuel Lara. Los presentadores serán Javier Vela y Fernando Polavieja, con las intervenciones musicales de Fernando Polavieja y Juan Luis Pineda.

"Esta no es la biografía que hubiera escrito Carlos", comenta José Manuel García Gil acerca de Prender con keroseno el pasado, el título con el que profundiza en la vida y obra de Carlos Edmundo de Ory. "Aunque Carlos Edmundo de Ory dejó un camino bien trazado, a nivel de documentos, cartas, recuerdos, para todo aquel que quisiera realizar su biografía, he querido ir un paso más allá -desarrolla García Gil-. En su vida, había algunas sombras que él trató de borrar. He hablado con su primera mujer, con amigos suyos de su generación... Era muy dado, por ejemplo, a fascinarse con alguna persona y después dejarla en el limbo". De hecho, la cantidad de material disponible -y al que José Manuel García Gil ha tenido acceso gracias a la Fundación del escritor- es tan grande que "resulta muy difícil seleccionar y cribar". A García Gil, de hecho, le ha costado cinco años de trabajo desde que surgió la idea, a raíz de una colaboración en las Jornadas de la Fundación Carlos Edmundo de Ory para hablar sobre la infancia del creador de los aerolitos. 'Prender con keroseno el pasado' es un título tomado -apunta José Manuel García Gil- de uno de los aerolitos: "Encajaba muy bien porque el keroseno era el material inflamable que se empleaba en la posguerra para calentarse, y seguro que acompañó a Carlos Edmundo de Ory en muchas de sus lecturas y escritos durante los otoños e inviernos madrileños. Y prender el pasado tiene ese sentido de dar luz a su vida".