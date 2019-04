“El Primavera no se moverá ni de Jerez ni del circuito”

–Echemos la vista atrás: todo empezó en una discoteca, con una asistencia de 2.000 personas, y este año esperan alcanzar las 50.000, en el circuito de Jerez ‘Ángel Nieto’. ¿Se asombra de lo conseguido?

–Estamos muy contentos de cómo va la cosa y cuando empezamos el primer año teníamos la ilusión de ir creciendo y no esperábamos tanto. Si hay que agradecer algo es la confianza que el público pone en nosotros cada año y venir a celebrar con nosotros el Primavera Trompetera en Jerez. Cada año intentamos que las expectativas sean un poco superiores y si de algo estamos contentos es de que cuando termina cada edición, el público está pensando en repetir el próximo año. Cada vez vienen más artistas, el evento sigue creciendo. Este 2019 celebramos la V edición y deseamos que en la próxima nos volvamos a superar y que sea un gran éxito.

–¿Se afianza el circuito como lugar de celebración para próximas ediciones?

–Sí. Nosotros estamos muy contentos de celebrar el festival allí, por todas las comodidades que tiene en cuanto a acceso y espacio que nos permite no sólo que sea un evento grande, sino que cumplamos todos los requisitos de seguridad y de comodidad que requiere un festival de estas características. Somos una empresa jerezana y queremos que el Trompetera se siga haciendo en esta ciudad. Hemos tenido contacto con alguna que otra ciudad para trasladarlo, pero por ahora no tenemos pensado que el evento se haga en otra ciudad ni en otro sitio que no sea el circuito.

–¿Cómo se gestiona un cartel de medio centenar de artistas?

–Es un trabajo de todo el año y detrás hay mucha gente implicada. Termina una edición y ya estamos trabajando en la siguiente, viendo qué cosas hay que mejorar, qué artistas le gustaría al público que participaran... Es un trabajo muy gratificante abrir las puertas del Festival y ver a la gente cómo disfruta, que vienen de muchos puntos del país y del extranjero, ver a los asistentes pasear por la ciudad, la ocupación de plazas hoteleras, que la gente hable bien del Festival... Incluso hemos viajado a algún sitio y nos hemos encontrado a gente con las pulseras del Primavera, y eso la verdad es que a mí, personalmente, me hace mucha ilusión.

–¿Qué es lo que peor lleva de ser director de este Festival?

–Como director, lo peor es que cuanto más grande se hace el evento menos disfruta uno de los conciertos.

–¿Qué otras actividades desarrolla la productora Tritón Livefun SLU?

–Además del Primavera, pues llevamos más festivales en Andalucía, así como eventos no musicales. También trabajamos con administraciones, empresas privadas y bueno... estamos todo el año liados.

–Para el Primavera de este año han firmado un acuerdo con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿En qué consiste?

–Pues si conseguimos que la gente, además de que disfrute de la música, pues se conciencie del tiempo en el que vivimos y de las circunstancias que tenemos aquí al lado, en el Estrecho, pues mejor. Habrá un espacio en el que la Comisión desarrollará acciones de comunicación y se han contratado a refugiados para ayudarles a que les sea más fácil la integración en todos los aspectos en nuestra sociedad.

–¿Qué retos tienen para 2020?

–Ahora estamos centrados en que sea un gran éxito esta edición y una vez que terminemos, daremos un paso más adelante, traeremos más artistas, de más nivel si puede ser... Que mejoremos no sólo en volumen y en cantidad de personas sino también en calidad y que contribuyamos a que los artistas más importantes pasen por Jerez, que era uno de los objetivos, y que el Trompetera fuera un referente en la ruta festivalera de nuestro país.

–¿Tiene algún grupo soñado que le gustaría traer?

–Por ahora, todos los que nos hemos propuesto los hemos conseguido. Ya veremos qué reto nos ponemos para la próxima edición.

–¿Alguna primicia para la VI edición?

–(Risas) Que será un pedazo de festival, eso seguro.