‘Sentir, pensar, pintar’, según Fernando Toro

‘Espacio Abierto’ ofrece hasta el próximo 27 de noviembre la exposición de Fernando Toro, ‘Sentir, pensar, pintar. El orden no importa’. El autor tuvo un “feliz encuentro” con esta sala, “porque lo que a mí me gustan son las galerías de arte, más que los espacios públicos. Y aquí estamos, apostando contra viento y marea en estos tiempos”.

Obra reciente con un título que hace referencia a su manera de trabajar, “porque soy un alma inquieta y librepensadora. Siempre estoy con mis vivencias y eso es lo que recoge todo lo que aquí se expone”, explica.

De esta forma, todo lo que lee, piensa, sueña, vive se refleja en desde un surfista a modo de hombre moderno que se desliza y ya no cuenta con las ruedas, hasta un enredo de amor que representa a dos flamencos. “Hablo de la justicia, del David de Goliat, hay un antropomorfo, una pataíta también. Todo muy variado. En definitiva, todo arranca de una forma de pensar, de sentir”.

Reconoce Fernando Toro que no se ha dejado influir por los tiempos de pandemia que estamos viviendo. “Creo que no. No se hace referencia a nuestra época, a nuestros días. Pienso que si eso se viese 50 atrás o 50 adelante, no marcaría su tiempo”.