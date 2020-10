David y Alfredo Lagos, Giraldillos de la Bienal

La XXI Bienal de Flamenco ha distinguido con los premios Giraldillo a Pedro el Granaíno al cante, a Alfredo Lagos al toque, a Andrés Marín al baile, a Diego Villegas como mejor instrumento solista, a "Fandango!" como mejor espectáculo y a Paula Comitre como artista revelación.

Según, una nota del Ayuntamiento de Sevilla además se han otorgado otros tres Giraldillos que reconocen algunos aspectos artísticos relevantes y singulares de esta edición y que ha sido para David Lagos, al cante de acompañamiento, a El Pele, a la maestría, y a María Moreno, al momento mágico por el arranque de la soleá en su espectáculo 'More (no) More' ante "la densidad expresiva en la lenta subida de sus brazos y la profundidad del juego tiempo-espacio flamencos".

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Sevilla ha otorgado además el Giraldillo "Ciudad de Sevilla", que en esta ocasión ha sido para Rafael Riqueni.

Los premiados los han elegido Dolores Pantoja Roldán, Ildefonso Vergara Camacho, Pepa Sánchez Garrido, Rafael Infante Macías, José Esquivel, Antonio José Pérez Castellano, Fernando Iwasaki, Fernando Ruiz Morales, Kyoko Shykaze, Kave Nassehi, Cristina Cruces Roldán, Marta Carrasco Benítez, Ana María Bueno Ávila, Pedro Chicharro Rodríguez y Juan Reyes.

Además integraban el jurado Antonio Muñoz, concejal de Cultura como presidente, y el director de la Bienal, Antonio Zoido, como vicepresidente, aunque ninguno con voto.

La entrega de los galardones se realizará en fechas que se comunicarán en próximas semanas.