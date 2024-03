Úrsula López sigue tras los ecos de Lorca

Para su nuevo montaje, que se estrenará el miércoles en el Teatro Villamarta, dentro del 28 Festival de Jerez, Úrsula López ha tomado prestado el título de la obra que Federico García Lorca estaba escribiendo cuando fue asesinado y de la que solo pudo acabar el primer acto. Sin embargo, nada tiene de esta salvo el arranque, con ese "coro de arcángeles en traje de faralaes" que el poeta, según contaba a sus amigos, había pensado incluir en un tercer y último acto de la Comedia, que tenía lugar en el cielo. Con los mismos mimbres que El maleficio de la mariposa, espectáculo realizado por el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de López, el nuevo título lorquiano dirige su mirada a algunas de las piezas más sobresalientes que tomaron su inspiración en las obras del granadino. Coreografías surgidas en un período histórico que va desde 1936, año de la muerte del poeta, hasta el fin de la dictadura de Franco en la década de los setenta.

Según la coreógrafa y autora del proyecto, "con toda la documentación que ha aportado Pedro G. Romero, que es desde hace tiempo una figura fundamental para todo el equipo, intentábamos averiguar qué había pasado durante la dictadura con la danza en general y con el flamenco en particular. ¿Por qué todos bailan a Lorca dentro y fuera de España?".

Con una mirada amplia y desprejuiciada, Úrsula López ha coreografiado seis piezas y tres temas de enlace inspirándose, entre otros, en espectáculos flamencos como el Ay, Jondo de Mario Maya, Los Palos de Távora y La Cuadra, Preciosa y el aire de Los Bolecos (con Farruco), La casa de Bernarda Alba de Rafael Aguilar, El Romancero gitano y Las bodas de sangre de Antonio Gades, La danza del Chivato de Güito o Lorca y el flamenco de José de la Vega.

Pero, además de estas emblemáticas coreografías, la compañía ha tomado inspiración también de versiones periféricas del flamenco como las de El llanto, de José Limón y Doris Humphrey (1946), la Yerma de Lester Horton (1953), Flowers de Lindsay Kemp o Bernardas Hus del sueco Mats Ek (para esta última con la colaboración de Benvindo Fonseca). Ante un abanico tan amplio, la coreógrafa tenía muy claro que lo único que podía hacer es "ser lo más fiel posible al baile de cada época e intentar captar la esencia de cada pieza; está claro que nadie va a ser Farruco o Manuela Vargas".

"Es un proyecto que comenzamos con el BFA y teníamos ya muchos materiales avanzados", cuenta López

Para coreografiar y perfeccionar esta Comedia sin título, Úrsula López ha disfrutado de varias residencias: una en Torrox (Málaga), ofrecida por Miguel Marín, y la última en el Centro Cultural de La Rinconada, que acogió un preestreno del espectáculo.

Por el formato y el número de intervinientes, este montaje ha supuesto un gran reto para la compañía, tanto artístico como presupuestario. "Sé que me estoy embarcando en una aventura muy grande, pero es un proyecto que comenzamos con el BFA y teníamos ya muchos materiales avanzados para estrenarlo en el ciclo Lorca y Granada. Luego, cuando se produjo mi salida del Ballet, me apetecía mucho terminarlo porque creo que había que cerrar el círculo y además, me apetecía trabajar con mucha gente así que, con la ayuda de mi equipo, me decidí a asumirlo como compañía privada", comentaba López.

Junto a la coreógrafa, la danza la pondrán Julia Acosta, Aitana Rousseau, Miranda Alfonso, Manuel Jiménez, Federico Núñez, Iván Orellana y Jesús Hinojosa. Según ella, "un elenco maravilloso, con intérpretes que conozco bien porque casi todos han pasado por el Ballet y que responden al perfil y a la flexibilidad que yo buscaba visto que tendrán que bailar flamenco, danza española y todo lo que haga falta. Y sin una gran distinción de género, porque si en El maleficio de la mariposa la protagonista era la mujer, aquí somos todos iguales; cualquiera puede ser hombre o mujer".

Por lo demás, el equipo de la obra es prácticamente el mismo que el de El maleficio. En el escenario estarán Tomás de Perrate y Sebastián Cruz al cante con la sabia guitarra del jerezano Alfredo Lagos, el saxo de Juan Jiménez y la percusión de Antonio Moreno, tres grandes músicos que firman también la dirección musical del espectáculo.

Fuera del escenario, Pedro G. Romero firma el guión y la documentación, el aparato como a él le gusta definir lo que hace, y Luz Arcas, la bailarina malagueña de danza contemporánea, la dirección de escena junto a la bailaora. Las luces y el espacio escénico son de María Cámara (Cube) y el vestuario, de Belén de la Quintana.

De 2020 a 2023, Úrsula López, nacida en Montilla, Córdoba, en 1976, aunque criada en Algeciras y afincada desde hace años en Sevilla, asumió la dirección del BFA (actualmente dirigido por Patricia Guerrero), pero su vinculación con la compañía pública viene de lejos. Con apenas 20 años ingresó en la que por entonces se denominaba Compañía Andaluza de Danza, de la que formó parte desde 1996 hasta 2004, año en el que ingresó como Artista Invitada en el Ballet Nacional de España, dirigido a la sazón por José Antonio Ruiz.

Pero Úrsula López quería ser alguien por sí misma y, tras su salida en 2006 del BNE, estrenó compañía y se presentó en el Festival de Jerez de 2007 con Abriendo caminos. A este espectáculo le siguieron, en 2009, Flamenco se escribe con jota, con Miguel Ángel Berna y Rafael Campallo y La otra piel, estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2012, y en el que estuvo acompañada por Cristian Lozano, Mariano Bernal, Tamara López y Rosa Belmonte.

En 2016 la cordobesa daría un giro a su baile y a su concepto del espacio y de espectáculo gracias a su colaboración con dos pesos pesados de la danza contemporánea española como son María Muñoz y Mónica Valenciano en el proceso de J.R.T. Julio Romero de Torres, pintor y flamenco. En este espectáculo, presentado ese año en el Festival de Jerez y en la Bienal de Sevilla, compartía baile con su hermana, Tamara López y con Leonor Leal mientras que el cante lo pusieron Eva de Dios y una joven cantaora catalana, por entonces desconocida, llamada Rosalía.

Comedia sin título, que podrá verse también este año en la Bienal de Flamenco de Sevilla, se estrena el miércoles en el Teatro Villamarta de Jerez a las 20:30.