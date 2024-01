Ainhoa Arteta se reinventa y triunfa en Jerez

Han pasado cuatro años y medio de la primera puesta en escena de esta producción villamartina de la inmortal obra de Puccini: Madama Butterfly.

Vestuario y escena se han conservado casi al cien por cien. Algunos figurantes menos y algún pequeño detalle han sido, para bien, actualizados.

Pero lo relevante de esta reposición del Teatro Villamarta en mi opinión fue comprobar cómo Ainhoa Arteta logró un rotundo triunfo en esta tierra jerezana que tanto significa para ella.

Arteta aceptó el reto de cantar en Jerez y puso sobre las tablas su importante faceta de actriz, sabedora de que la dramatización de esta ópera es la clave para pasar de la excelencia a lo sublime. Y no se equivocó. Le imprimió todo su carácter cautivando a la escena y al patio de butacas.

Sin duda la presencia de un uniforme de teniente de la Marina le sienta definitivamente muy bien a la cantante tolosana, que llevó al público a soñar volando sobre el estrellado cielo azul de Nagasaki al final del primer acto, con el dúo extraordinariamente bien interpretado de: “Vogliatemi bene”. El público de Jerez la ovacionó con ganas. ¡Brava!

Junto a Arteta, y en el papel del teniente de la marina de los EEUU, actuó Enrique Ferrer, que encajó el papel dramáticamente muy bien, y con una buena dicción, aunque algo desbalanceada su voz en relación al resto de elenco que, empezando por Arteta derrocharon intensidad sonora. Hay que tener en cuenta que el papel de Pinkerton es siempre un reto, por ser el coprotagonista de una ópera concebida de la quilla a la perilla en clave fémina. Bien.

El barítono Ángel Ódena en el papel del cónsul Sharpless hizo gala de potencia vocal y capacidad dramática, cosa de agradecer en un papel necesitado expresar muy bien situaciones y estados de ánimo muy diferentes a lo largo de la representación. El público jerezano lo aplaudió con ganas.

Me sorprendió muy gratamente la mezzosoprano Cristina del Barrio en el papel de la fiel Suzuki, con una actuación excelente. También fue muy aplaudida por el público. Ódena, Del Barrio y Arteta conformaron un triángulo rotundo en esta reposición jerezana de Butterfly, lo que al final resultó ser en mi opinión uno de los principales elementos diferenciadores de esta Butterfly.

En el resto del elenco, destacar el buen trabajo de Javier Castañeda, en el papel de El Bonzo, así como el de Manuel de Diego en el papel de Goro. Este último, que junto con Francisco Díaz (Oficial del Registro) fueron los únicos cantantes que formaron parte del estreno de la producción en 2019.

La Orquesta Filarmónica de la Mancha en mi opinión lo hizo muy bien, sin altibajos, y acompañando a los cantantes, bajo la Dirección Musical de Carlos Domínguez-Nieto.

Y no me olvido del Coro del Villamarta, en una ópera no especialmente concebida para las masas corales, pero que contiene uno de los coros más entrañables de la historia de la ópera: El coro “A bocca chiusa” del final del segundo acto, donde un coro de pescadores susurra una melodía acompañada del pizzicato de violines que junto con las flautas dejan que el público interprete desde el corazón la anterior escena del cónsul Sharpless con la desdichada Butterfly. Muy bien los tenores y sopranos del coro del Villamarta en este pasaje de emoción contenida.

Creo no equivocarme si digo que el público de Jerez estaba deseoso de ver de nuevo a Ainhoa Arteta triunfando en las tablas del Villamarta, y si es así, el deseo se cumplió, aunque no coincidieran con los de la pobre Cio-Cio San, que siempre acaba muriendo trágicamente, porque así lo queso el genial Giacomo Puccini. Y vaya mi deseo de nuevos éxitos en la Lírica Jerezana al nuevo Director Gerente del Teatro Villamarta, Carlos Granados, a quien deseo la mejor de la suerte en su nuevo trabajo.

La Ficha

Madama Butterfly

Ópera en tres actos de G. Puccini. Libreto de G. Giacosa y L. Illica

Ainhoa Arteta (Butterfly); Enrique Ferrer (Pinkerton); Ángel Ódena (Sharpless); Cristina del Barrio (Suzuki); Javier Castañeda (Bonzo); Manuel de Diego (Goro); Nuria García-Arrés; Mario Salas; Gregorio García; Juan Manuel Ramíerez; Francisco Díaz; Antonia M. Amat; Susana Pizarro; Villar García; Leo Contreras

Oquesta Filarmónica de la Mancha. Director: Francisco Antonio Moya. Coro del Teatro Villamaría. Directores José Miguel Román y Rebeca Barea. Escenografía y vestuario, J. Ruiz; Dirección Musical: Carlos Domínguez-Nieto; Dirección escena, P. Viar. Iluminación, Eduardo Bravo. Vestuario: Taller Lola Moreno

Teatro Villamaría de Jerez, 27/01/2023 Aforo: completo