“Mi espacio natural es el estudio”

El broche de oro del VI Tío Pepe Festival se pondrá este sábado 17 de agosto con el concierto de la banda británica ‘Alan Parsons Live Project’. El inglés Alan Parsons, que se reconoce a sí mismo como productor, ingeniero de sonido, cantante, teclista y guitarrista, nació en una familia llena de artistas.

Nieto del actor Sir Herbert Beerbohm Tree, es hijo de una actriz, cantante de folk profesional y arpista, siendo su padre Denys Parsons, pianista y flautista consumado, además de escritor. Asimismo, Parsons era familiar de los actores cineastas Oliver Reed y David Tree. Tuvo la suerte de trabajar como ingeniero asistente en los últimos dos álbumes de los Beatles y después como ingeniero de grabación con Paul McCartney y The Hollies, entre muchos otros. Fue su contribución como ingeniero de sonido en el clásico de Pink Floyd, ‘Dark Side of the Moon’, lo que realmente llamó la atención a nivel mundial y acabó de catapultarlo como ingeniero de sonido de culto en aquel entonces. Aquí, una charla con el autor, horas antes de que comience el espectáculo.

–Buenas tardes Alan, encantado de conocerle.

–Un placer para mi también, me gusta tu camisa.

–Gracias. ‘The Secret’ es su nuevo álbum en 15 años. ¿Qué es ‘The Secret’ y qué motivó la realización de este trabajo tras este largo tiempo?

–Bueno fui convencido por mi sello discográfico, Frontiers Music, de que sería una buena idea realizar un álbum con grandes colaboraciones y contribuciones como las de Steve Hacket, Lou Gramm (Foreigner), Jason Mraz o Vinie Colaiuta ¡Y ya lo creo si fue una buena idea!

–¿Que le ha tenido tanto tiempo alejado de su propio proyecto musical?

–En estos últimos 15 años estuve construyendo una casa (risas) ¡y es cierto!, en Santa Barbara, California. Eso me tuvo bastante tiempo ocupado. En el campo de la producción estuve trabajando en varios proyectos musicales de otros artistas, produciendo un disco a Steve Wilson, a Jake Shimabukuro…, etc. También hice unos documentales y dvd acerca de grabación e ingeniería de sonido, así como un libro de producción musical, entre otras cosas.

–¿Cómo ha sido el proceso de composición y grabación de las canciones que conforman ‘The Secret’?

–Todas las canciones fueron colaboraciones de miembros de mi banda que son todos grandes amigos. Nos metimos en el estudio y fluyó y funcionó todo muy bien. Nos llevó un tiempo ya que he estado haciendo muchas cosas pero el resultado ha sido extraordinario.

–¿Volvió con este álbum al sonido analógico de los viejos tiempos? ¿Por qué?

–¿Eres de una revista especialista en sonido? (Risas) Me gustan tus preguntas. Absolutamente sí, este álbum se grabó en una consola analógica sí, en una consola de sonido Neve. Rupert Neve es de los más destacados y resaltables tipos al frente del mundo del sonido, creo que debe tener ya 90 años, una auténtico referente en el mundo del sonido. No es que reniegue en modo alguno al digital ni a los nuevos tiempos pero grabando en analógico me siento muy cómodo.

–¿Qué influencia ha tenido personalmente y como artista venir de una familia tan prolífera de artistas?

–Honestamente opino que cualquier experiencia es en sí ya una influencia directa. Obvio que algo tuvo que ver, por esto que me preguntas, pero también me ha influido, quizás mucho más, la gente con la que he colaborado durante mi carrera como músico, productor e ingeniero de sonido, influido por tanto por mis músicos, por los Beatles, por Pink Floyd …. En definitiva, por toda la gente con la que colaboré.

–Cuando se inició de muy joven en la música como intérprete con su primera banda, mucho antes de Alan Parsons Project, ¿a quién escuchaba?

–Básicamente, música pop británica…… Cliff Richards, The Shadows, Billy Fury… y en torno a la americana, cómo no, Buddy Holly, Chuck Berry. Todos los grandes de la época.

–Es usted una especie única en la industria musical. En los inicios, y quizás la etapa de mayor éxito de Alan Parsons Project, no giraban y cuando lo hacían se quedaba en la mesa de sonido dirigiendo desde allí a la banda. Ya hace tiempo que está arriba como músico, ¿qué le produce más tensión y nerviosismo, dirigir el proyecto desde la mesa de sonido frente al escenario, tocar con la banda o manejar el timón en el estudio de grabación?

–Lamentablemente no tengo el don de la ubicuidad pero mi espacio natural y donde mejor me siento es siempre en el estudio. En los directos siempre estás inquieto y tienes también una gran responsabilidad porque quieres que todo funcione a la perfección, pero tengo un equipo magnífico de gente en el que confío para que todo funcione cada noche y marche sobre ruedas. Por tanto, estoy disfrutando también muchísimo de los directos.

–’Eye in the Sky’ comienza con la siguiente frase: “Si conoces el poder de la magia puedo cambiar tu mente...”. Es de sobra conocido que es un enamorado de la magia y por tanto, muy aficionado a la misma. ¿Qué relación tiene la magia con la música y cuándo y cómo se produce ésta durante sus conciertos?

–Todo el rato, de hecho en este álbum toda. ‘The Secret’ está basado e inspirado en mi pasión por la magia. Tengo muchos amigos magos y acudo a clubs de magia, lo tengo todo acerca de ello, vídeos, libros, artefactos, juegos, pero es más bien un hobbie, hasta ahora no gano un dólar con ello.

–¿Alguna anécdota en torno a la grabación de ‘Abbey Road’ de los Beatles o ‘Dark Side of the Moon’ the Pink Floyd?

–Llevo 50 años contándolas todas pero te diré algo, hace dos semanas que se cumplieron 50 años de la grabación de ‘Abbey Road’ y hoy justo hace una de la famosa foto del paso de cebra.