El G-5 prepararon su nuevo disco en Jerez "a botellín limpio": "Ni la IA hace tantas canciones"

Jerez/ El G-5 más gamberro y disfrutón, el que hace 19 años formaron Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito y Diego 'Ratón', ha vuelto a reunirse para lanzar un nuevo disco y emprender una gira.

"Ni la inteligencia artificial hace tantas canciones como nosotros", dicen estos cinco genios de la rumba y el jaleo.

"Tres semanas de ensayo a botellín limpio en Jerez"

"El que quiera dormir que se compre una colchoneta" es el título de este nuevo disco que este jueves se publica, con once canciones que reflejan el "caos perfecto" y espontáneo que une a estos cinco músicos y amigos que acaban de completar tres semanas de ensayos "a botellín limpio" en Jerez de la Frontera

Y ya han puesto a punto el lanzamiento y la gira que empezarán el próximo 4 de julio en el festival 'Fuerteventura en Música', cuentan los dos Delinqüentes, Marcos del Ojo Barroso (El Canijo de Jerez) y Diego Pozo Torregrosa (Ratón).

En 2006 este particular G-5 se reunió para lanzar 'Tucaratupapi': "Esto surgió en una época en la que coincidíamos tantas veces en los escenarios y camerinos. A lo mejor hacíamos 90 conciertos al año y nos veíamos en 50", cuenta Diego Ratón.

Desde aquella "fiesta" han pasado diecinueve años en los que la química entre ellos no ha dado tregua. "Nos juntamos para beber gazpacho, para una barbacoa... cogemos la guitarra y siempre la cosa acaba con un vamos a hacer una coplilla", explica el Canijo de Jerez.

Cuentan que esta nueva reunión de su G-5 surgió porque les sobró un dinerillo de su primera gira y decidieron irse juntos unos días a Bolonia, en Cádiz. Y allí, como era de esperar, surgieron más canciones.

"Íbamos a reeditar el primer disco con algún tema nuevo y al final acabamos haciendo otro disco", explica Jairo Perera, Muchachito Bombo Infierno.

Y así ha llegado ahora 'El que quiera dormir que se compre una colchoneta', con canciones con las que quieren "pasarlo bien" y que reflejan que "la retroalimentación" entre ellos cumple todas las funciones, en palabras de Tomás Moreno, Tomasito.

Vaya sarao

'Vaya sarao' es el título de una las nuevas canciones de G-5, una banda que Muchachito define como "un planeta que es un caos y que te secuestra".

"Somos como una banda callejera, acústica, lo nuestro es una fiesta en la que tu estás a gusto y te pones a tocar, a cantar, y uno coge el servilletero para hacer la percusión. Es espontaneidad. A mí esto me ayuda, me vale de punto de vista para las canciones nuevas que quiero sacar. A parte de disfrutar mucho, me conecta también con nuevas ideas en mi cabeza", dice Kiko Veneno, que defiende el grupo como "una unión de poderes muy buena".

"Juntarnos nos da motivación y nos enseña muchas cosas, nos retroalimentamos", repite Muchachito Bombo Infierno, que descarta que entre estos cinco artistas se asome ninguna lucha de egos: "Sabemos los potenciales de cada uno, cada uno sabemos donde somos fuertes".

Para la portada del disco se han vestido de presos en fuga, para una huida hacia "el amor y el humor" que, según Kiko Veneno, es el pegamento que les une.

Fechas de la próxima gira de G-5

Y quien se quiera unir a su fiesta, ya sabe, "que se compre una colchoneta" y siga una gira que pasará este verano el 16 de julio por el ALMA Festival de Barcelona, el 22 de julio en Noches del Botánico de Madrid, el 25 en el FAR Festival de Valencia, el 26 en La Mar de Músicas de Cartagena, el 8 de agosto en Calvià y el 5 de septiembre en el Vive Latino de Zaragoza.