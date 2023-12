El testamento lírico de Ángel García López

El gran poeta Ángel García López (Rota, 1935) ha publicado su testamento lírico, ‘Testamento Hecho en Wátani’ (Reino de Cordelia: Madrid, 2023), donde afronta el vértigo del tiempo para afirmar que “nada tengo, de lo que tanto tuve”. Un canto existencial dividido en fragmentos donde los alejandrinos se deslizan como en un río que asciende al manantial de la memoria. Pero este largo poema es sobre todo un aullido de protesta contra la deriva de la poesía española última.

El poeta añora la voz de grandes maestros: “Espríu, Rosalía, Juan Ramón, Luis Cernuda” y se siente expulsado de la casa de la poesía, violentada por manos rapaces: “Nuestra casa dejaba/ de ser del sol, y nuestra, al final de ese día”. Rinde homenaje a los clásicos: “los dioses que otros llaman fray Luis,/ Luis de Góngora, Lope, Quevedo, Juan de Yepes,/ Garcilaso, Manrique y el coro de los ángeles” de una tradición literaria que hoy se ve despreciada por la ignorancia y la envidia.

En esta suerte de autobiografía poética que despliega García López, tan vinculado a Jerez, no faltan referencias a los lugares entrañables que han conformado su ser: “La brisa transportaba el perfume/ de un vino que embriagaba desde los tapiales/ que ocultaban bodegas blancas como la luna”. Por donde transitará adolescente, al encuentro de la poesía —“y me hirió de esa muerte que me daba la vida”— para nacer de nuevo. Asume su condición de poeta como destino de pájaro ebrio que ha descubierto “la manera de acercar a los labios/ la palabra y su útero”. Y apunta los nombres de creadores excelsos: “Gerardo, José Hierro, Rosales”, que cultivaron, como él, la luz precisa del lenguaje. Finalmente, avista “las hondas procelas de la muerte” y lega a la posteridad “lo tanto inexistente que es mi reino invisible”, su amor a la poesía.

Un legado que viene a completar la antología ‘Luna del verbo’ (Renacimiento: Sevilla, 2023), una breve pero atinada selección que de la extensa obra de Ángel García López ha hecho su paisano Felipe Benítez Reyes. El prólogo es de Ángel L. Prieto de Paula, quien afirma: “la virtud de Ángel García López no es tanto, con serlo grande, la de poseer una vasta panoplia de recursos instrumentales de palabra, entonación, sintaxis y ritmos cuanto la de aplicar el discernimiento para seleccionar aquellos que exige cada impulso creador”.

La trayectoria de Ángel García López ha sido distinguida con numerosos e importantes premios literarios, entre los que destacan el Adonáis, el Nacional de Literatura, el de la Crítica de Andalucía, el de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija, etc. José Manuel Caballero Bonald dijo de su poesía que goza de “un raro privilegio: viene de la tradición y va al futuro”.