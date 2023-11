Más de dos días indefensos hemos pasado los habitantes de la entidad vecinal de Cuartillo: sin electricidad, sin agua, sin médico, sin teléfono, sin batería (se agotó)… La única información es la que nos ofrecía el presidente de la A.VV. y alcalde, José Barriga.

La respuesta que daba la empresa de electricidad, ENDESA, era vaga e incierta, “a las 9 se dará la electricidad, a las 8 de la tarde, al día siguiente, esta tarde, mañana…Así 48 horas. Los restaurantes cerrados, los servicios higiénicos sin agua, la vacunación suspendida, la escuela sin niños, los aparatos de respiración apagados, y las baterías de los móviles agotándose y los aparatos de respiración agotados.

¿Dónde estaba la concejala del mundo rural? ¿Nos ofrecieron cisternas de agua potable, como vemos en la TV? No. ¿Movilizaron transformadores eléctricos como hacen en otros lugares? No. Las velas para un apagón se terminaron poco a poco. ¿Qué hacer para mantener limpio los sanitarios? La compañía sustituta de Agua Jerez, privatizada por el último gobierno municipal del PP, no nos ofreció ni unas botellas de agua para beber.

¿A qué tenemos derecho los ciudadanos? Además, cinco gruesos pinos se cayeron en Estella del Marqués, y la carretera se quedó, también, cortada. Los vecinos mostraron su protesta concentrándose junto a la Venta Pizarro. Me acordé de los temporeros agrícolas, en chozas y comprendí mejor su situación de inmigrantes. Me acordé de la guerra existente en Ghaza, y los efectos que padecen sus habitantes. Hay que municipalizar los servicios a la ciudadanía.